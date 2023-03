«C’est un vrai monstre», une victime alléguée du violeur de Tinder témoigne

Samuel Moderie a vu son dossier s’alourdir mercredi alors que trois nouvelles victimes se sont manifestées à la police.

• À lire aussi: Violeur de Tinder: encore trois autres victimes

Une dizaine de nouveaux chefs criminels graves ont été déposés contre l’individu dans la vingtaine.

Une femme qui souhaite demeurer anonyme a décidé de porter plainte contre l’homme, déjà accusé d’avoir drogué et violé des femmes rencontrées en ligne. La victime alléguée a accordé une entrevue à notre journaliste Yves Poirier.

«C’est un vrai monstre», lâche la femme. «Comment se fait-il qu’il n’ait pas été arrêté avant ça et combien d’autres victimes a-t-il faites? C’est ce que je me pose comme questions.»

La femme raconte avoir été droguée et violée lors de sa rencontre malencontreuse avec Moderie.

«Je me suis demandé ce qui s’était passé», raconte-t-elle. «J’ai déjà bu dans ma vie, je suis capable de boire, mais cette fois-là je me sentais vraiment tout croche. Je n’étais pas capable de marcher, je me tenais sur les murs.»

La victime alléguée explique que les séquelles laissées par cet évènement traumatisant la suivront toute sa vie. D’ailleurs, la femme n’a pas été en mesure de retourner au travail depuis les évènements.