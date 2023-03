Combat des circulaires: le gagnant de la semaine est...

À la suite d’un combat serré, c’est Maxi qui se démarque cette semaine au combat des circulaires en raison de ses nombreux rabais notés 9/10 par la plateforme Glouton.

• À lire aussi: Épicerie: Walmart Canada jure faire moins d’argent à cause de l’inflation

• À lire aussi: Le crédit d’impôt sur la TPS pour les gens dans le besoin prolongé

• À lire aussi: Budget provincial: les organismes d’aide alimentaire «délaissés»

La variété des produits offerts en rabais a été ce qui a fait pencher la balance en la faveur de cet épicier à l’émission «À vos affaires».

«C’était un combat à trois, mais la victoire revient à Maxi cette semaine, indique le fondateur du site internet Glouton, Jean-François Gagné Bérubé. On avait un petit peu moins de rabais notés 10/10 que les autres bannières, mais une très grande quantité de 9/10.»

Plusieurs rabais sont offerts cette semaine dans les viandes, dont les côtelettes de longe de porc à 1,99/lb chez le gagnant de la semaine, Maxi.

«C’est un excellent prix. Ce sont des coupes variées, mais pour ce prix-là, c’est extrêmement intéressant.»

Le bœuf à ragoût est aussi en vente chez Maxi à 4,99/lb.

«C’est devenu très rare. Depuis 2 ans on ne le voit presque plus au sein des circulaires, continue-t-il. À 4,99, c’était digne de mention cette semaine.»

Le marchand Métro propose de son côté des hauts de cuisses de poulet sans os à 2,99$/lb.

«C’est un excellent prix et c’est parfait pour faire du poulet frit à la japonaise.»

L’épicier IGA propose 300 grammes de saumon fumé pour 10,99$, un prix alléchant selon Jean-François Gagné Bérubé.

«C’est un rabais de pâque, explique-t-il. Ça fait deux semaines d’affilé qu’on a de bons rabais sur le saumon fumé, donc on en profite absolument.»

De bonnes affaires?

Beurre d’arachides Kraft 1 kg chez Maxi à 5,77$

«On voyait du 4,67$ jusqu’en janvier et on ne l’a pas vu depuis, donc c’est probablement un prix plancher.»

Fromage Mozzarellissima Saputo 700 g chez Maxi à 5,99$

«À ce prix-là, c’est extrêmement intéressant. On a juste vu ce prix-là à deux autres occasions dans la dernière année.»

Tofu Unisoya 454 g chez Métro à 2 pour 4$

«Ce format-là est généralement vendu à 3,99$ presque partout donc c’est pratiquement moitié prix.»

Éperlans de mer frais à 9,99$/lb chez Métro

«C’est un classique de pâque, mais les prix ont énormément augmenté. En 2019, on avait du 4,99$ pour ça, du 6,99$ l’année dernière et cette année dans les circulaires on a juste vu du 9,99$.»

Pains tranchés POM; rabais de 4$ à l’achat de 3 emballages chez Super C

«Ça vaut le coût. J’ai tendance à dire que c’est un bon prix.»

Crabe des neiges décongelé à 19,99$/lb chez Provigo

«C’est cher. On vu un petit peu moins cher l’année dernière donc j’ai espoir pour les prochaines semaines.»

Café Tim Hortons moulu 930 g à 17,96 chez IGA

«C’est le meilleur prix depuis un an si on veut spécifiquement le Tim Hortons dans ce format-là.»

Bons différés

Avec la popularité des rabais chaque semaine, beaucoup de consommateurs doivent se buter à des étagères vides lorsqu’ils se rendent à l’épicerie.

Une solution existe à cette problématique: les bons différés qui peuvent être demandés à la caisse et qui doivent être offerts par les marchands en vertu de la loi de la protection du consommateur.

«Quand il y a de bons spéciaux, ça peut mettre de la pression sur les canaux de distribution, soutient M. Gagné Bérubé. Mais il ne faut quand même pas hésiter à demander un bon différé à la caisse, qui va nous permettre de profiter du rabais une fois la semaine terminée.»