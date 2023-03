Cette semaine c’est le chef et propriétaire du restaurant O’Thym, Noé Lainesse, qui vous propose trois recettes faciles pour profiter des rabais dans le combat des circulaires.

Brocoli grillé sur le BBQ et fromage cheddar de l’Île aux grues

«Je vous conseille d’éplucher la tige et de le couper en deux sur la longueur simplement. Badigeonner le brocoli d’huile et ajouter du sel. Par la suite, le faire griller sur le barbecue pour conserver un côté croquant. Vous pouvez le servir avec du cheddar de l’Île aux grues», explique-t-il.

Ce dont vous avez besoin

Brocoli (1,44$ chez Super C)

Cheddar

Sel

Huile

Crêpes au fromage Migneron, pommes et sirop

«Je conseille simplement de bonnes crêpes avec un fromage Migneron qui est très connu et des petites pommes du Québec. Vous pouvez les mettre au four pour faire gratiner le fromage ou simplement le laisser sur les crêpes chaudes pour le faire fondre un peu», suggère-t-il.

Ce dont vous avez besoin

Crêpes (gros œufs blancs à 2,22$ chez IGA)

Pommes

Sirop d’érable

Fromage Le Migneron ( 3 fromages du Québec pour 18$ chez Maxi)

Hauts de cuisses de poulet aux herbes, sirop d’érable et sauce piquante

«C’est un favori chez nous donc quand ça tombe en rabais, on en achète une grande quantité. On marine le tout et on les congèle par la suite. Pour la marinade, on aime bien ajouter des herbes salées du bas du fleuve, du sirop d’érable et une sauce piquante qui traîne dans le réfrigérateur», conseille le propriétaire du restaurant O'Thym.

Ce dont vous avez besoin

Hauts de cuisses de poulet (2,99$/lb chez Metro)

Herbes

Sirop d’érable

Sauce piquante