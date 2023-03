Des experts demandent une pause de six mois pour l'intelligence artificielle

Les intelligences artificielles plus puissantes que GPT-4 pourraient présenter de «graves risques pour la société et l'humanité», selon une centaine d’experts dont Yoshua Bengio et Elon Musk, qui demandent d’interrompre pendant six mois l’entraînement des systèmes.

Parmi les signataires d'une lettre ouverte adressée aux laboratoires d'intelligence artificielle (IA), on retrouve notamment le fondateur de Mila - Institut québécois d’intelligence artificielle, Yoshua Bengio, le PDG de SpaceX, Tesla et Twitter, Elon Musk ou encore le cofondateur d’Apple, Steve Wozniak.

Ces derniers craignent une course aux «esprits numériques» et estiment que les systèmes d’IA dotés d’une intelligence pouvant rivaliser avec celle des êtres humains peuvent présenter de «graves risques» pour la société, voire toute l’humanité.

Ainsi, ils réclament une pause de six mois qu’il faudra mettre à profit pour rendre les systèmes d’IA plus précis, plus transparents et surtout, dignes de confiance, peut-on lire dans la lettre initiée par le Future of Life Institute qui organise une conférence de presse en ligne mercredi sur le sujet.

«Les systèmes d'IA dotés d'une intelligence compétitive humaine peuvent poser de graves risques pour la société et l'humanité», peut-on également lire dans la lettre signée par plus de 1125 acteurs du milieu technologique.