Des mois d'attente pour un rendez-vous de fédoncation in vitro

Ça fait maintenant plus d'un an que Québec paye un cycle de fécondation in vitro. Le nouveau programme est très populaire. Les cliniques font face à une grande demande et les listes d'attente s'allongent.

La clinique de Procréation médicalement assistée à Trois-Rivières connait un fort volume de demandes depuis le retour de la gratuité pour un cycle de fécondation in vitro. La liste d’attente compte 500 couples, ce qui représente un délai de huit à neuf mois avant d’avoir un premier rendez-vous.

«On a vraiment senti l'effervescence. Les gens ont appelé et se sont inscrits. On voit entre 35 et 40 nouveaux couples tous les mois. On a mis beaucoup de chose en place pour optimiser et être capable de répondre à la demande», a expliqué Natacha Bolduc, chef de service parents-enfants du CIUSSS-MCQ.

Le nouveau programme de Québec a fait son entrée en novembre 2021. Cette année-là au Québec, 115 femmes ont pu recevoir un transfert d'embryon payé par la RAMQ. En 2022, les chiffres ont explosé. C'est plus de 2 800 femmes qui n'ont pas eu a déboursé la dernière étape de la fécondation in vitro.

À la clinique de Trois-Rivières, les demandes arrivent de partout. Des couples de Sorel et Lanoraie se tournent vers les services de l’hôpital de Trois-Rivières.

Ce n'est pas tous les couples qui se rendent à la fécondation in vitro. D'autres options sont aussi possibles.

«Le service qu'on offre, c'est le dépistage et comprendre où est le problème. On peut aller vers l'insémination artificielle avec donneur ou le sperme de conjoint. Le taux de réussite est de 10-12 % pour l’insémination. Pour la fécondation in vitro, le taux se situe autour de 40 %», a poursuivi Natacha Bolduc.

Les suivis de fécondation in vitro sont faits au centre hospitalier de Trois-Rivières, mais les prélèvements d'ovules et les transferts d'embryon se font à l'hôpital Sainte-Justine à Montréal. Pour le personnel de la clinique, chaque nouvelle grossesse est un jour de fête.

Un premier cycle de fécondation in vitro peut coûter entre 8 000 et 15 000 $. Une somme qui freinait beaucoup de couple ou de personne seule à poursuivre leur rêve.

En 2022, 7 400 femmes au Québec ont utilisé des services du programme de procréation médicalement assistée. Une facture pour la RAMQ qui s’élève à 4,6 millions de dollars. À la clinique de Trois-Rivières, un mur de remerciements pour le personnel qui permet à des familles de donner la vie est figé sur un corridor de la clinique. Le taux de réussite se calcule en sourire et en visage de poupons.