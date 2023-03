Destruction illégale d’un bâtiment patrimonial : perquisition à Montréal

Une perquisition était en cours mercredi matin à plusieurs emplacements dans la grande région de Montréal en lien avec la destruction illégale du Centre commercial du Domaine de l’Estérel, un bâtiment patrimonial autrefois situé dans les Laurentides.

«Les enquêteurs du ministère de la Culture et des Communications désignés en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, assistés par des membres de la Sûreté du Québec», sont responsables de cette perquisition, a fait savoir l’organisation par voie de communiqué sans donner plus de détails.

Jean-François Rodrigue 2007, © Ministère de la Culture et des Communications

Inauguré en juin 1937, le centre commercial du Domaine-de-l'Estérel est considéré comme l'un des premiers centres commerciaux à voir le jour au Québec et au Canada. Il a été désigné immeuble patrimonial en 2014.

Ce classement devait garantir sa protection, sa promotion, sa mise en valeur et sa transmission aux générations futures. Néanmoins, malgré son statut d’édifice protégé par le ministère, il a été détruit moins de 10 ans plus tard.

Jean-François Rodrigue 2007, © Ministère de la Culture et des Communications

La firme Olymbec l’a acheté en 2021 pour le détruire en 2022. Olymbec a assuré que la destruction était une erreur et s’était engagé à le reconstruire. Nathalie Roy, qui était ministre de la Culture et des Communications avait promis de lourdes sanctions pénales et des amendes.

La réalisation des plans du bâtiment avait été confiée à Antoine Courtens (1899-1969), qui s’est consacré exclusivement au projet de l'Estérel durant deux ans.

Jean-François Rodrigue 2007, © Ministère de la Culture et des Communications

«Designer et architecte, Courtens est une figure centrale de l'Art déco en Belgique. Le Domaine de l'Estérel est une œuvre charnière de la carrière de Courtens, à partir de laquelle son architecture sera tournée vers des formes plus modernes de l'Art déco. Au milieu des années 1930, ce style tend vers des volumes et des lignes qui évoquent l'ère de la machine et la vitesse, en particulier les moyens de transport comme le train, la voiture ou le paquebot», peut-on lire sur le site du gouvernement.

Jean-François Rodrigue 2007, © Ministère de la Culture et des Communications

Jean-François Rodrigue 2007, © Ministère de la Culture et des Communications

Les éléments caractéristiques du centre commercial du Domaine-de-l'Estérel liés à ses valeurs historique et architecturale comprenaient, notamment :

- son implantation sur un terrain relativement plat d'une presqu'île s'avançant dans le lac Masson, en bordure de la baie du Désespoir ;

- le volume, dont la section de plan semi-circulaire s'élevant sur trois étages et les volumes rectangulaires de hauteurs différentes directement adossés à la section semi-circulaire, les toits plats ou à faible pente, la terrasse, le portique latéral en saillie composé de colonnes simples et d'un toit plat, ainsi que l'auvent en béton surplombant le rez-de-chaussée ;

- les matériaux, dont l'ossature de béton armé avec remplissage de maçonnerie de terre cuite, le crépi blanc des étages supérieurs, le matériau de couleur foncée et contrastante du rez-de-chaussée, les éléments en bois des ouvertures, ainsi que les parties du soubassement en pierre des champs ;

- le mur-rideau courbe en acier, en bois et en verre ;

- les ouvertures, dont la porte principale vitrée et surmontée d'une marquise, la bande verticale formée de trois colonnes de carreaux s'étirant sur quatre niveaux, les vitrines du rez-de-chaussée, les ouvertures rectangulaires disposées horizontalement ou verticalement (certaines groupées) et les ouvertures carrées ;

- l'ornementation sobre, dont le motif blanc de lignes géométriques sur les carreaux de verre ;

- la Blue Room, dont la façade vitrée orientée vers le lac et ses châssis d'origine, le bar, les cloisons, les portes, les planchers, les plafonds, ainsi que les éléments d'ornementation ;

- la cage d'escalier principale, dont la fenestration (notamment le puits de lumière), les garde-corps métalliques, les moulures, les rambardes et les tuiles de plancher.

Toute information en lien avec la démolition du Centre commercial du Domaine-de-l'Estérel peut être communiquée directement avec les représentants du Ministère au 418-576-9759