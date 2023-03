Deux présumés trafiquants de cocaïne accusés par la GRC

La Gendarmerie royale du Canada a annoncé mercredi le dépôt d'accusations contre deux présumés trafiquants de stupéfiants québécois.

André Chartrand, 50 ans, de Notre-Dame-de-la-Merci, et Jonathan Ranger, 43 ans, de Saint-Colomban, font tous les deux face à cinq chefs d'accusation, soit, trafic, possession dans le but d'en faire le trafic, production et possession des choses dans l'intention qu'elles soient utilisées pour la production ou le trafic de cocaïne ainsi que complot.

Les deux hommes doivent comparaître le 21 avril prochain au palais de justice de Saint-Jérôme, a annoncé la Gendarmerie royale du Canada (GRC) dans un communiqué.

Ces accusations font suite au démantèlement d’un laboratoire clandestin de transformation de cocaïne, par l'Équipe de lutte et d'intervention contre les laboratoires clandestins, en avril 2022 à Saint-Jérôme. D'importantes quantités de produits chimiques avaient alors été trouvées sur place.