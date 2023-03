Déversement d'hydrocarbure dans le port de Sept-Îles

Un déversement d’hydrocarbure dont l’origine est toujours inconnue est survenu mardi dans le bassin du quai des pêcheurs à Sept-Îles.

Selon les premières estimations basées sur l’analyse d’images aériennes, la quantité d’hydrocarbures déversés varie entre 8 et 115 litres. Les hydrocarbures flottent à la surface de l’eau, formant une fine couche équivalente à l’épaisseur d’un cheveu.

La contamination aperçue mardi est concentrée dans le bassin des pêcheurs. Des plaques de couleur arc-en-ciel ont aussi été observées à l’extérieur du bassin.

Une équipe du navire de recherche et sauvetage «Amundsen», qui est arrivé mercredi matin à Sept-Îles, a toutefois pu constater que la contamination n’a pas gagné l’ensemble de la baie de Sept-Îles ni les installations de l’entreprise Purmer qui fait l’élevage de moule et pétoncles.

La cause du déversement est inconnue. Une fuite accidentelle lors du remplissage de réservoirs de carburant des bateaux de pêche fait partie des pistes explorées. Une enquête est en cours.

«Il y avait beaucoup d’opérations de ravitaillement en carburant de navires de pêche à l’intérieur du havre de pêche, ce qui nous laisse penser que ça pourrait être la source du déversement. Mais on n’a pas trouvé de preuves fermes qui démontrent que ce soit le cas», a indiqué le surintendant adjoint au programme d’intervention environnementale de la Garde côtière canadienne, Éric, Esclamadon.

La recherche de la cause du déversement se poursuit afin de s’assurer de l’arrêt de la contamination.

«La source étant inconnue, on ne peut pas dire avec certitude que le déversement est arrêté. On n’a pas réussi à trouver une source qui coule, donc c’est déjà bon signe. Il n’y a rien qui est flagrant. Les quantités que l’on voit sur l’eau, par contre, sont supérieures à ce à quoi on s’attendait, ce qui nous a laissés penser qu’on a peut-être affaire à un déversement en continu, mais à très faible vitesse», a expliqué Éric Esclamadon.

Quatre membres de l’équipe d’intervention environnementale de la Garde côtière canadienne sont arrivés sur les lieux mercredi matin. Ils ont réalisé des opérations de récupération d’hydrocarbures avec des matières absorbantes et avec une technique de pompage aux endroits où les hydrocarbures se sont accumulés en plus grande quantité. Une surveillance étroite de la situation se poursuivra au cours des prochains jours.