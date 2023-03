En crise, il tente de désarmer et frappe un policier à Longueuil

Un homme en crise a tenté d’arracher l’arme de poing d’un policier et lui a asséné des coups de poing au visage avant d’être finalement maîtrisé, mercredi matin à Longueuil.

L’événement s’est produit lorsque des agents du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) ont été appelés à intervenir pour une histoire de violence conjugale sur la rue Desormeaux, aux environs de 8 h.

Sur place, les patrouilleurs ont été confrontés à «un homme intoxiqué et en crise», a décrit le corps policier.

«Alors que les agents tentaient de maîtriser la situation, l’homme aurait tenté de désarmer un de nos policiers en empoignant l’arme à feu avec ses deux mains. Le suspect aurait également asséné des coups de poing au niveau du visage de l’agent», a détaillé le SPAL.

Le policier a dû être transporté à l’hôpital pour traiter des blessures somme toute mineures.

Le suspect, un homme dans la vingtaine, a finalement été maîtrisé et arrêté grâce à l’arrivée de renforts. Il fera face à des accusations de voies de fait contre un policier et d’avoir tenté de désarmer un policier, en plus d’un chef pour violence conjugale.