Le projet Unimani déployé dans le monde du sport

Un an après avoir fait son apparition dans des écoles de la région, le projet Unimani sera déployé dans le monde du sport.

Cette plateforme informatique développée par un psychoéducateur du Saguenay vise à soutenir positivement les jeunes.

«Unimani a un impact sur la motivation, sur la résilience et l'estime de soi, a expliqué son créateur, Yves Hudon. On n’accumule pas de points, on ne fait que prendre le temps de féliciter nos jeunes.»

Quatre équipes de hockey du Saguenay–Lac-St-Jean ont commencé à l'utiliser.

Elles seront plus nombreuses la saison prochaine et des démarches sont en cours auprès d'autres associations sportives.

«On travaille souvent le physique avec le hockey sur glace, mais on voulait avoir un volet social et jusqu'à maintenant, les parents et les entraîneurs sont très contents», a indiqué le directeur des programmes de l'Association du hockey mineur de Saguenay, Chrys Ferland.

Les responsables d'Unimani ont aussi amorcé des discussions avec Hockey Québec, des élus de Saguenay et même des entraîneurs européens.

Au final, l'objectif est de faire rayonner ce projet aussi à l'extérieur de la région.