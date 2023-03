Le tiers de la population québécoise est un proche aidant

Un adulte sur trois est proche aidant au Québec, selon une récente enquête de l’organisme L'Appui pour les proches aidants, qui précise que ce nombre est en hausse.

Au total, ce sont 34 % des adultes québécois qui sont proches aidants, ce qui représente 2,3 millions de personnes qui accompagnent un de leurs proches en lui fournissant de l'aide ou des soins au moins 1 heure par semaine.

Les derniers chiffres disponibles, il y a cinq ans, révélaient que c'était un Québécois sur quatre qui était proche aidant. Cette augmentation peut s'expliquer notamment par le vieillissement de la population ou la hausse des maladies chroniques.

«Sans égard à l'intensité ou la durée de l'aide (une heure hebdomadaire ou moins), ce sont même 44 % des adultes québécois qui fournissent, sans rémunération, de l'aide ou du soutien à un proche ayant une maladie, un handicap ou une incapacité temporaire ou permanente», a indiqué L’Appui pour les proches aidants.

Les données montrent également que les proches aidants sont à 54 % des femmes. Concernant leur âge, les proches aidants entre 45 et 64 ans sont les plus nombreux (39 %). Les 18-44 ans représentent 34 % des aidants, tandis que 25 % ont plus de 65 ans. Enfin, ils travaillent à temps plein pour 49 % d'entre eux.

Près des deux tiers des proches aidants au Québec s'occupent principalement d'un aîné qui souffre d'une perte d'autonomie liée au vieillissement ou de troubles neurocognitifs tels que l'Alzheimer. Un quart s'occupe d'un adulte entre 21 et 64 ans touché par un problème de santé mentale ou un cancer principalement. Ils sont 7 % à s’occuper d’un proche de moins de 21 ans.

La charge représente, pour près de deux proches aidants sur cinq, un investissement de 5 heures ou plus par semaine.