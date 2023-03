L'occupant russe fait état de frappes ukrainiennes dans la ville occupée de Melitopol

L'administration d'occupation russe a affirmé mercredi que Melitopol, une des principales villes du Sud ukrainien occupée par la Russie, a été touchée par des roquettes de l'armée ukrainienne, entraînant des coupures d'électricité.

Melitopol est le chef-lieu de l'occupation russe dans la partie de la région de Zaporijjia qu'elle contrôle. Cette région abrite aussi la centrale nucléaire éponyme, occupée par les forces russes, et où est attendu mercredi le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi.

Ces derniers jours, la Russie a accusé l'Ukraine de multiplier les attentats et les frappes à Melitopol, où vivaient 150 000 habitants avant la guerre. Selon l'administration d'occupation de la ville, les frappes à l'aube mercredi ont touché un dépôt de locomotives, sans faire de blessés.

Un responsable de l'occupation, Vladimir Rogov, a ajouté sur Telegram que le bombardement avait été effectué à l'aide de Himars, un système lance-roquettes mobile américain de haute précision. La ville est située à plus de 65 km du front.

«À cause des tirs des combattants de Kyïv, des infrastructures d'alimentation en électricité ont été endommagées. La distribution d'électricité à Melitopol et dans plusieurs villages environnants est interrompue», a-t-il ajouté.

Côté ukrainien, le maire exilé de la ville, Ivan Fedorov, a fait aussi état d'explosions mercredi, disant espérer «des bonnes nouvelles» des forces armées ukrainiennes quant aux cibles visées.

La Russie avait déjà accusé l'Ukraine de frappes sur Melitopol le 27 mars. Le 23 mars, elle avait accusé Kyïv d'un attentat à la bombe artisanale qui a blessé un policier et le 15 mars un responsable de l'occupation a été tué dans une attaque à la voiture piégée.

Depuis plusieurs semaines, les spéculations vont bon train quant à une éventuelle contre-offensive ukrainienne en direction de Melitopol, car une avancée en sa direction et sa prise permettrait de couper le couloir terrestre conquis par la Russie pour relier son territoire à la Crimée, péninsule annexée par Moscou en 2014.

Pour pouvoir infliger de nouvelles défaites à la Russie, l'Ukraine réclame cependant des munitions de plus longue portée que celles dont elle disposait jusqu'ici pour les Himars, afin de pouvoir détruire les voies d'approvisionnements et entrepôts russes.

Jusqu'ici, les roquettes dont elle disposait était d'une portée maximale de 80 km. Les Etats-Unis ont promis des munitions pouvant voler à 150 km et selon Moscou celles-ci auraient déjà été livrées.

Kyïv n'a de son côté pas confirmé et assure avoir besoin de beaucoup plus d'armements occidentaux de ce type et de chars.

L'Ukraine a déjà mené des contre-offensives victorieuses. Celle de l'automne dans le Sud ayant permis la reprise de Kherson en novembre avait été précédée de frappes de Himars et d'attentats visant des responsables de l'occupation.