La présidente de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec se dit ouverte à collaborer avec le ministre Christian Dubé lors de l’implantation de sa nouvelle réforme dans le milieu de la santé.

• À lire aussi: Une bonne ou une mauvaise réforme santé?

• À lire aussi: «On est très motivé d’amener des changements»: le ministre Dubé présente Santé Québec en entrevue au TVA Nouvelles

• À lire aussi: Voyez le point de presse du ministre Dubé sur Santé Québec

«Pour la FTQ et ses partenaires, c’était clair que l’on devait changer certaines façons de faire. On a cette maturité de vouloir accompagner tous les employés sur le terrain. On est prêt à travailler avec le ministre», explique la présidente de la FTQ, Magali Picard.

Sans mentionner que la FTQ est complètement en accord avec les points soulevés par le ministre Dubé, la présidente Magali Picard a mentionné à TVA Nouvelles qu’elle constatait elle aussi que le statu quo n’était pas une option.

«On vient de bouleverser le système de A à Z. Nous ne sommes pas encore au point de nous braquer. Ce qui est dommage de notre côté c’est que l’on reconnaissait qu’il y avait des problèmes urgents. Chaque nouvelle réforme, les ministres de la Santé et des Services sociaux font la même erreur, ils ne nous consultent pas», dit-elle.

Elle souhaite que les propos du ministre lorsqu’il a mentionné qu’il était prêt à écouter soient véridiques puisqu’elle croit être en mesure de suggérer quelques modifications.

«Amener une guerre syndicale n’est peut-être pas la meilleure idée, mais on a des propositions à faire au ministre »

Voyez l’entrevue complète dans la vidéo ci-dessus.