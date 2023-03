Soins dentaires: Trudeau «ouvert» aux discussions avec Québec sur un droit de retrait

Justin Trudeau s’est dit «ouvert à avoir des conversations» avec François Legault concernant un éventuel droit de retrait qui permettrait au Québec de recevoir une compensation financière plutôt que d’appliquer le programme fédéral universel de soins dentaires.

• À lire aussi: Budget Freeland: «la recette québécoise à la sauce canadienne»

• À lire aussi: Budget Freeland: le Canada au bord de la récession

• À lire aussi: Ottawa riposte à Washington avec des milliards en financement vert

«Si les provinces vont travailler avec nous pour livrer chez eux, mais écoutez, c’est pas une chicane, là, on est là pour s’assurer que les Québécois comme tous les Canadiens aient accès à des soins dentaires», a assuré M. Trudeau en mêlée de presse mercredi.

Plus tôt en journée, le ministre québécois des Finances, Éric Girard, a affirmé de façon limpide qu’il demanderait «un retrait avec compensation».

Comment fonctionnerait un éventuel droit de retrait? «On n’est pas rendus là maintenant», a répondu le premier ministre Trudeau.

M. Girard a exprimé une certaine frustration avec le plan fédéral pour les soins dentaires, dont la facture prévue a explosé de 7,3 milliards $ sur cinq, pour atteindre 13 milliards $, soit plus du double qu’initialement prévu.

Écoutez la rencontre Philippe-Vincent Foisy et Antoine Robitaille diffusée chaque jour en direct 12 h 15 via QUB radio :

«Avant de créer de nouveaux programmes, il faut financer adéquatement ceux qu’on a déjà», a lâché M. Girard mercredi matin.

Ce dernier faisait allusion à la déception de Québec concernant le Transfert en santé.

Incorporé dans le nouveau budget Freeland dévoilé hier, le Transfert aux provinces prévoit des versements moyens annuels de 4,6 milliards $ par année aux provinces, soit six fois moins que ce qu’elles demandaient.

«Le fédéral sous-finance la santé, et là on injecte des sommes supplémentaires pour les soins dentaires. Certainement, notre préférence, ça aurait été des sommes additionnelles en santé», a dit Éric Girard.

Québec offre déjà un programme de soins dentaires couvrant certains services pour les enfants de dix ans et moins.

Tout comme son chef, le ministre fédéral de la Santé Jean-Yves Duclos s’est aussi montré ouvert à d’éventuelles discussions sur le «long terme» avec Québec.

«À plus long terme, il pourra y avoir des discussions comme ça se fait toujours dans le cadre de ces programmes-là pour voir si des provinces, dont le Québec, aimeraient assumer une plus grande part de responsabilité, un leadership plus présent dans la livraison de ces soins dentaires pour les Québécois», s’est contenté de dire M. Duclos.

Le programme fédéral de soins dentaires pourrait aider environ 9 millions de Canadiens une fois qu’il sera bel et bien mis en place, estime le gouvernement fédéral.

La mise sur pied d’un régime universel de soins dentaires est une des priorités inscrites dans l’entente entre le NPD et les libéraux. Le chef néodémocrate Jagmeet Singh s’est réjoui de voir un aussi large montant investi dans un tel programme social.

-Avec Gabriel Côté, Agence QMI