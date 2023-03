Les avis étaient partagés sur le panel d’experts à l’émission «La Joute», mercredi, quelques heures après le dépôt de la réforme du ministre de la Santé et des Services sociaux.

«Ce projet de loi a plusieurs volets. On ne peut pas être contre tout et en accord avec tout», dit Amir Khadir.

Cependant, selon ce spécialiste, les ministres qui tentent d'améliorer le système de la santé oublient parfois de prendre le temps d’écouter les médecins et les employés du réseau.

«Le véritable problème, c’est que depuis 30 ans, il y a des réformes qui se sont ajoutées et chaque fois ces réformes ont permis de concentrer la gestion du réseau dans les mains de gestionnaires du milieu des affaires.»

Pour l’ancien ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, les problèmes avaient été ciblés par le passé, mais cette réforme pourrait réussir à les corriger pour de bons.

«La loi 15 de Christian Dubé vient mettre en place des éléments du passé qui, s’ils sont appliqués, vont être aux bénéfices des citoyens. On ne demande pas la fin du monde aux médecins et aux spécialistes. On demande de faire un tout petit sacrifice au bénéfice des citoyens», dit-il.

