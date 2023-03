Une ex-candidate aux élections municipales a détourné pour près de 800 000 $ à une chaîne de restaurants

Une ancienne candidate aux élections municipales devra rembourser près de 800 000$ à une chaîne de restaurants dont elle a détourné des fonds pendant des années alors qu'elle agissait comme contrôleure des finances.

Ailsa Pehi, 49 ans, a subtilisée pas moins de 779 234 $ à sept compagnies qui opèrent des restaurants de la chaîne « Le Buffet des Continents », peut-on lire dans une décision rendue récemment au palais de justice de Laval.

Entre 2013 et 2019, alors qu’elle travaillait comme contrôleure, Pehi avait la tâche de payer les factures, procéder aux transferts bancaires et comptabiliser les ventes et dépenses.

Comme elle y œuvrait depuis 2003, la fraudeuse avait tellement gagné la confiance de son employeur qu’elle opérait fréquemment avec des chèques signés « en blanc », afin de faciliter les paiements et transferts de fonds.

Avec cette liberté, Pehi ne s’est pas gênée, en utilisant plusieurs méthodes frauduleuses, pour transférer des fonds dans ses comptes personnels.

La Lavalloise a notamment utilisé de faux comptes fournisseurs, créé de fausses factures et viré de l’argent par voie électronique. Elle faisait en sorte qu’il « soit impossible » de retracer un compte-payable du même montant que celui qu’elle s’appropriait.

Parfois même, Pehi a carrément émis des chèques pré-signés à son nom.

Puis, afin d’éviter que ces chèques ne soient repérés, elle omettait d’en imprimer des copies avec les états de compte bancaires, à la fin du mois.

Ses tableaux d'art

Ses stratagèmes ont étonnamment perduré pendant, au minimum, près de 7 ans.

Or, les informations incomplètes des compagnies fraudées n’ont pas permis de déterminer l’ampleur des sommes volées, et s’il y en avait eu précédemment à 2013.

Quand elle fut démasquée, Pehi a été confrontée avec des preuves, avant d’être congédiée. Elle n’a cependant pas nié les faits.

Elle a plutôt offert ses biens personnels en compensation, soit l’équité de deux immeubles, ainsi que sa collection de tableaux d’art.

Retirée de la campagne

Cette affaire civile ne l’a pas empêché, deux ans plus tard, de se présenter dans la course aux élections municipales de 2021 dans l’arrondissement Côte Saint-Luc. Elle s'était finalement retirée pour « des raisons personnelles » avant la fin de la campagne.

En ligne, Pehi se décrit toujours comme une consultante en affaires et en politique. Elle a notamment siégé comme commissaire de l’école Sir Wilfrid Laurier et était vice-présidente de la fondation du même nom.

Les compagnies à numéros qu’elle a flouées appartenaient en majeure partie à l'avocat Basile Angelopoulos.

Me Angelopoulos était autrefois vice-président du comité exécutif de la Ville de Laval, à l’époque du controversé maire Gilles Vaillancourt.