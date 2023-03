70% des hommes mentiraient sur eux-mêmes sur les applications de rencontres

Un sondage a révélé que 70% des hommes ont menti sur eux-mêmes sur les applications de rencontres, rapporte The Independant.

L'enquête sur l'amour moderne, menée par GQ auprès de 604 hommes âgés de 16 à 44 ans, a révélé que les hommes modifiaient leurs photos pour s’avantager et mentaient dans leurs descriptions, notamment sur leur âge, leur carrière et leur grandeur.

Parmi ces catégories, 36% se sont modifiés sur leurs photos, 35% ont menti sur leur âge et 27% ont menti sur leur taille.

L'étude a également révélé que 21% des hommes dans des relations monogames utilisaient encore des applications de rencontres.

Les hommes interrogés étaient plus de trois fois plus susceptibles que les femmes de garder des images intimes d'un ancien amant après une rupture a également appris The Independant.

The Independant rapporte que l’étude a également demandé aux répondants si le sexe et les relations étaient une priorité dans leur vie. Près de la moitié des hommes, 47%, ont déclaré qu'ils pouvaient être heureux dans une relation avec peu ou pas de sexe.

Un quart des répondants ont déclaré que s'entraîner et gagner de l'argent était une priorité, tandis que le sexe et la romance n'étaient une priorité que pour 12% des individus.