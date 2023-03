La nouvelle commissaire fédérale à l’éthique est la belle-sœur d’un ministre

La nouvelle commissaire par intérim aux conflits d’intérêts et à l’éthique pourrait se trouver... en conflit d’intérêts, selon les conservateurs : Martine Richard est la belle-sœur du ministre des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc.

En tant qu’«agent indépendant du Parlement», la Commissaire par intérim est chargée «d’aider les fonctionnaires nommés et les représentants élus à prévenir et à éviter les conflits entre leurs fonctions publiques et leurs intérêts privés», peut-on lire dans l’offre d’emploi pour le poste.

«La nomination d’un membre de la famille à ce poste est un exemple de conflit d’intérêts contre lequel nous avons besoin d’un commissaire impartial», a dit par écrit Michael Barrett, porte-parole en matière d’Éthique des conservateurs.

Ce dernier a d’ailleurs fait remarquer en Chambre que le ministre LeBlanc a déjà été épinglé par le commissaire à l’éthique en 2018 en lien avec l’attribution d’un permis de pêche de plusieurs millions $ à une entreprise qui employait un cousin de sa femme.

«Lorsqu’il est au courant de cas où l’intérêt personnel d’un parent peut être favorisé par l’exercice d’un pouvoir officiel ou d’une fonction officielle, le titulaire de charge publique doit veiller à prendre les mesures qui s’imposent pour éviter tout conflit d’intérêts», avait indiqué l’ancien commissaire Mario Dion dans sa décision.

Talonné sur cette nomination mercredi, le leader parlement du gouvernement, Mark Holland, a rétorqué que Mme Richard est employée au Commissariat depuis une dizaine d’années et qu’elle avait été nommée par le gouvernement de Stephen Harper.

M. Holland a assuré que des «barrières éthiques» étaient en place pour éviter les conflits d’intérêts.

Appelé à commenter, le bureau du premier ministre n’avait pas fourni de réponse au moment d’écrire ces lignes en début après-midi jeudi.