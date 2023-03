«L’île de l’amour», «Si on s’aimait encore», «Autiste, maintenant majeur»: une saison printemps-été variée à TVA

Pour sa saison printemps-été 2023, TVA mise sur la téléréalité «L’île de l’amour», le docu réalité «Si on s’aimait encore», «Autiste, maintenant majeur» et le retour de «Sucré Salé» avec une première femme à sa barre, la dynamique Mélanie Maynard.

La téléréalité amoureuse «L’île de l’amour», avec son nouvel animateur Olivier Dion et sa nouvelle narratrice Geneviève Schmidt, sera diffusée du lundi au jeudi, à 21 h, en plus d’être disponible sur TVA+ où les Insulaires font un malheur. Les 10 filles et gars ont été dévoilés jeudi en vue de la première du 10 avril.

PHOTO COURTOISIE, Gab Lévesque

Ginette Reno se racontera dans une grande entrevue avec Paul Arcand le dimanche 16 avril, à 19 h 30, dans la case laissée vacante par «La Voix» (la grande finale est le dimanche précédent).

La deuxième saison de la série «Les grands biens cuits ComediHa!» permettra de «roaster» Martin Matte (23 avril), Normand Brathwaite (30 avril), Michel Charette (7 mai) et Cathy Gauthier (14 mai) chaque dimanche, à 19 h 30.

Il faudra patienter jusqu’au lundi 1er mai pour le début du docu réalité «Si on s’aimait encore», qui permettra à des couples de travailler sur leur relation afin de demeurer ensemble. L’experte en accompagnement relationnel Louise Sigouin accompagnera cinq couples alors qu’Émily Bégin et Guillaume Lemay-Thivierge commenteront le parcours des candidats du lundi au jeudi, à 19 h.

«Un zoo pas comme les autres» sera de retour pour une cinquième saison dès le 1er mai, à 19 h 30, ramènera Émilie et Clifford, qui partiront en Afrique pour mieux connaître les milieux naturels de leurs pensionnaires.

JEAN-FRANCOIS DESGAGNES/JOURNAL

Dès le 2 mai, à 19 h 30, place au docu réalité «Autiste, maintenant majeur», qui s’intéressera à Benjamin, Eliott, Laurent, Maëlle, Malika, Mathis et Raphaël à l’heure où, adultes, leurs proches s’interrogent sur la suite de leurs parcours.

COURTOISIE GROUPE TVA

La huitième saison d’«Arrive en campagne» sera présentée par Bob le chef à compter du mercredi 3 mai, à 19 h 30. À travers un séjour de deux jours à la campagne, des citations en apprendront plus sur ceux qui nous nourrissent.

L’émission «Les rénos d’Hugo» sera de retour pour une septième saison dès le jeudi 4 mai, à 19 h 30.

Une femme aux commandes de «Sucré Salé»

Mélanie Maynard prendra les commandes du magazine culturel estival «Sucré Salé» le 22 mai prochain. Elle multipliera les rencontres avec des personnalités du lundi au vendredi, à 18 h 30, pendant toute la saison chaude.

PHOTO COURTOISIE

Guy Jodoin sera pour sa part de retour à l’animation de la cinquième saison de «La magie des vedettes» dès le dimanche 28 mai, à 18 h 30, dans la case de «Sortez-moi d’ici!». Les participants tenteront d’épater Alain Choquette, Mariana Mazza et les juges invités.

La première saison de la compétition «Le restaurant» débarquera à TVA le mardi 30 mai, à 21 h, avec Vincent Dion Lavallée et Hélène Bourgeois Leclerc qui accompagneront 12 futurs restaurateurs.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Pour ce qui est de la deuxième saison de «Chefs de bois», avec Martin Picard et Mathieu Baron, elle s’installera à TVA le mercredi 31 mai, à 21 h.

C’est le lundi 12 juin, à 19 h, que Bob le chef et Hugo Girard coanimeront la deuxième saison de «3, 2, 1 BBQ». Quant à «Van aventure», la troisième saison ramènera Dominic Arpin sur les routes du Québec à compter du mardi 13 juin, à 19 h.

PHOTO COURTOISIE QUÉBECOR CONTENU

Dans la série «Refuge animal: mission Aristopattes», Stéphane Fallu découvrira l’organisme de bienfaisance Les Aristopattes, qui vient en aide à des animaux domestiques blessés ou malades, laissés pour compte et nécessitant des soins médicaux. Ce sera présenté chaque mercredi, à 19 h, dès le 14 juin.

L’émission «Les gags» aura droit à une 22e saison à compter du jeudi 15 juin, à 19 h.

En ce qui a trait aux séries américaines, TVA diffusera la quatrième saison d’«Hôpital New Amsterdam» le lundi, à 20 h, dès le 3 avril; la deuxième saison de «Doc» le mercredi, à 20 h, dès le 5 avril et la quatrième saison de «La recrue» le jeudi, à 20 h, dès le 6 avril. Pour les neuvième et dixième saisons de «Chicago Fire: Caserne 51», ça démarrera le vendredi 5 mai, à 19 h. Enfin, la troisième saison de «S.W.A.T.» débutera le jeudi 1er juin, à 21 h.