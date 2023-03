L’orque Lolita retrouvera l’océan 50 ans plus tard

L’aquarium de Miami a annoncé jeudi son intention de retourner Lolita la baleine dans l’Océan Pacifique, 50 ans après sa capture.

Elle devrait retourner à son habitat naturel dans un délai d’environ 18 à 24 mois.

Dans un communiqué du Miami Seaquarium, le philanthrope Jim Irsay a déclaré : «l’histoire de Lolita me touche droit au cœur. Je suis fier et enthousiaste de prendre part au retour de Lolita dans son Pacific natal».

Cette action est une initiative conjointe de la Dolphin Company, qui gère maintenant l’Aquarium de Miami, et de Friends of Lolita (Les amis de Lolita), une organisation à but non lucratif créée pour aider le mammifère.

Albor, le PDG de la Dolphin Company a récemment exprimé les raisons qui ont motivé la décision de remettre l’orque en liberté.

«Nous nous sommes toujours engagés, chez nous à la Dolphin Company, à faire du bien-être des animaux notre priorité. Offrir un avenir meilleur à Lolita est l’une des raisons qui nous ont motivés à acquérir le Miami Seaqaurium au départ», a-t-il formulé.

Selon NBC News, Lolita, retirée des eaux alors qu’elle avait seulement 4 ans et aujourd’hui âgée de 57 ans, serait la plus vieille orque à vivre en captivité.

Elle est aussi la baleine ayant vécu dans le plus petit aquarium. Elle est désormais l’unique orque de l’aquarium, alors que son copain de bocal est décédé en 1980 d’un anévrisme au cerveau, après avoir fracassé sa tête contre les parois de son enclos.

Les experts estiment que l’animal gériatrique est «dans une forme remarquable».

Pourtant, un rapport de l’USDA publié en 2021 révélait que Lolita buvait et mangeait moins que l’apport recommandé.

