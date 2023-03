Pas de ligature des trompes au cas où vous rencontriez le bon gars, dit son médecin

Une jeune femme de 23 ans convaincue qu’elle ne veut pas d’enfant a demandé à se faire ligaturer les trompes, mais elle s’est fait dire non au cas où elle rencontre le «bon gars»!

Olivia Downs est outrée et elle le fait savoir sur son compte Tik Tok où elle a 27 000 abonnés.

Rapidement, sa publication qui date de quelques mois est devenue virale récoltant 846 000 j’aime.

Dans sa vidéo, la jeune femme explique même que le médecin lui a donné une brochure sur les stérilets. Elle la jette au bout de ses bras.

Olivia Downs a questionné son médecin sur l’intervention. Celui-ci n’a rien voulu entendre, car la procédure est permanente bien que la jeune femme soit certaine de son choix. «Je le sais, c’est pourquoi j’ai choisi cette option», appuie-t-elle.

«Je n’ai jamais voulu d’enfant»

«Je n’ai jamais voulu d’enfant. Je le sais depuis que je suis assez vieille pour comprendre le concept», assure l’Américaine.

«Ce n'est pas dans mon plan quinquennal, dans mon plan sur 10 ans, ni dans mon plan sur 50 ans. Je n'en veux pas», lance-t-elle.

Le médecin lui a ensuite proposé des méthodes de contraception «moins permanentes et tout aussi efficaces» au cas où elle change d'idée, notamment le stérilet.

Elle n’en veut pas non plus. «On met ça dans votre utérus et vous avez des crampes et des saignements pendant trois mois», explique-t-elle.

Olivia soutient qu’il s’agit d’un exemple pour démontrer que les femmes n’ont pas de «libertés médicales».

