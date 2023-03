[PHOTOS] Voici les 10 premiers insulaires de «L’île de l’amour»

Les nouveaux insulaires de L'île de l'amour ont entre 20 et 26 ans. Ils viennent d’aussi loin que Val-d’Or, Saguenay ou de l’Ontario, donc pas seulement des grands centres. Pompiers, entrepreneurs ou entraîneurs privés, ils sont à la recherche de l'amour et sont prêts à sortir de leur zone de confort.

La cohorte de départ de la troisième saison de L’île de l’amour, qui se déroulera encore une fois à Las Terrenas, en République dominicaine, a été dévoilée jeudi matin, en vue de la première diffusion qui est prévue le lundi 10 avril, à TVA.

Les filles

Sachez que l’étudiante en soins infirmiers Bianka, 22 ans, de Salaberry-de-Valleyfield en Montérégie, est une séductrice née, elle qui use de son regard pour appâter les hommes. Mais attention, elle a en horreur les bruits de bouche et des pieds.

L’entrepreneuse en médico-esthétique Kim, 21 ans, de Val-d’Or en Abitibi-Témiscamingue, aime pêcher, chasser et conduire un véhicule tout-terrain. Elle cherche un grand gars tatoué, mais ne dirait pas non à un cowboy.

La technicienne en esthétique Lorie, 20 ans, de Saint-Philippe en Montérégie, cherche un gars qui a du caractère, elle qui ne laisse pas sa place à personne et qui n’hésite pas à poser des questions. Ça ne niaise pas avec elle, même si elle avoue être indécise en général.

L’entraîneuse privée Léonie, 26 ans, de Québec, aimerait se laisser «gérer en amour», elle qui fait tout rapidement. Elle se dit très compétitive, ce qui pourrait provoquer des frictions jusque dans la salle de maquillage.

L’esthéticienne Destiny, 21 ans, de Plantagenet en Ontario, croit pour sa part encore au prince charmant et aime les gars «beaux, mais pas trop». Pourrait-il s’agir de l’acteur Michael B. Jordan à qui elle écrit régulièrement?

Les gars

Le pompier Dan, 25 ans, de Montréal, a confiance en lui, est très compétitif et n’hésite pas à approcher les filles qui lui tombent dans l'oeil. Il rêve de reprendre l’orphelinat de ses grands-parents au Congo et souhaite être père de trois enfants d’ici ses 30 ans.

L’entraîneur privé Kevin, 24 ans, de Windsor en Estrie, est lui aussi déterminé à trouver la perle rare. Il a déjà un bon emploi, une maison et un chat. C’est un régulier au spa et un fervent des expériences thermales.

Le coiffeur Raphaël, 23 ans, de Saguenay, se décrit comme un coureur de jupons maladroit, drôle et sympathique. Il sait travailler avec une machine à coudre et non, bien qu’on le lui demande souvent, il n’est pas bisexuel, mais bel et bien hétéro.

Le barman Édouard, 23 ans, de Varennes en Montérégie, est un séducteur qui adore ressentir les premiers papillons et il dit «frencher» comme un Dieu. Il peut tomber en amour trois fois par jour, mais se met souvent dans le trouble avec les filles.

Le travailleur dans la construction en génie civil Hugo, 26 ans, de Shawinigan en Mauricie, est un adepte de la date et sa meilleure amie est son ex. Il n’hésite pas à se munir d’une planche de surf en voyage pour faire son effet, bien qu’il ne soit pas un grand surfeur.

D'autres Insulaires à dévoiler

Comme le veut la formule de L’île de l’amour, adaptation québécoise du format britannique Love Island d’ITV Studios, d’autres Insulaires les rejoindront au fur et à mesure que les semaines passeront, histoire de bouleverser les parcours amoureux.

Les tournages s’amorcent lundi prochain dans la magnifique villa de Las Terrenas que les téléspectateurs ont pu voir sous toutes ses coutures l’an dernier. Produite par Productions Déferlantes, en collaboration avec Québecor Contenu, la téléréalité amoureuse sera diffusée à TVA du lundi au jeudi, à 21 h, à compter du 10 avril. Les épisodes seront aussi disponibles sur TVA+. Olivier Dion est le nouvel animateur et Geneviève Schmidt sera la narratrice.