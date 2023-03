Qu’arrive-t-il au chanteur belge Stromae?

Le chanteur belge Stromae a à nouveau annoncé l’annulation de trois concerts à Nantes après avoir déjà dû annuler trois dates la semaine dernière.

Il semble qu’il ait pris cette décision pour des «raisons médicales», selon ce qu’a appris C News.

Mais que se passe-t-il avec Stromae?

Rappelons que le chanteur talentueux était remonté sur scène en 2022 après six années d’absence en raison d’un épuisement professionnel, alors qu’il avait enchaîné les concerts pour l'album de sa consécration, «Racine Carrée», sorti en 2013.

Selon C News, la vedette mondiale avait décidé de se mettre en marge de la scène musicale en 2016, après deux albums à succès et une tournée qui l’avaient épuisé physiquement et moralement.

Photo d'archives, AFP

Silence radio

Depuis l’annonce des six annulations, le chanteur est resté muet. Il a choisi de ne pas adresser l’annonce sur ses réseaux sociaux, ce qui préoccupe grandement ses admirateurs.

Aucune autre annulation n'a été annoncée par l’artiste qui doit se produire les 13, 14 et 15 avril à Amsterdam.

Il sera ensuite de retour en France les 20 et 21 avril à Toulouse, avant de s'envoler pour la Suisse, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie et à nouveau en fin mai à Lyon, rapporte C News.