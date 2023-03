Rio Tinto devrait annoncer des nouvelles cuves pour son usine d'Arvida

Rio Tinto serait sur le point d'annoncer de nouvelles cuves AP60 à son usine d'Arvida, impliquant potentiellement la fermeture des vieilles salles de cuve précuites un an plus tôt que prévu.

L'entreprise minière présentera son plan d'investissements aux élus vendredi. Ce plan a déjà été présenté devant deux auditoires d'environ 300 personnes, la plupart des travailleurs et des cadres, aujourd'hui à Chicoutimi, dans le cadre du Sommet Aluminium de Rio Tinto.

La compagnie amorcera la fermeture des salles de cuves précuites à compter de 2024, alors que l'échéancier avait été fixé au 31 décembre 2025 par le Québec. Parallèlement, l'entreprise demandera au gouvernement de prolonger la vie de certaines salles de cuves au-delà du 31 décembre 2025. Le nombre exact reste aussi à déterminer.

En contrepartie, Rio Tinto s'engagerait à construire jusqu'à 96 salles de cuves AP-60, 80 de plus donc que les 16 annoncées en novembre 2021.

Encore le mois dernier, l'entreprise affirmait n'avoir soumis aucune demande au gouvernement pour prolonger la vie des salles de cuves précuites. L'évocation aujourd'hui de cette demande par Rio Tinto laisse à penser qu'elle serait maintenant prête à garantir un investissement à Arvida.

«Je pense que oui», a répondu le président du Syndicat national des employés de l'aluminium d'Arvida, Donat Pearson.

«On entend que l'employeur voudrait annoncer ses investissements avant la fin de 2023», a ajouté le président. «On voudrait avoir une date rapidement, pour une première coulée le plus tôt possible et pour travailler sur la transition des travailleurs.»

De 300 à 350 travailleurs seraient ainsi affectés. La haute direction espère minimiser les impacts sur l'emploi, mais à la question d'un travailleur, elle a reconnu que des heures de travail seront fort possiblement perdues.

«De ce qu'on sait, c'est que l'entreprise n'a pas l'intention de couper des postes», a déclaré M. Pearson. «Il pourrait y avoir des départs à la retraite [...], on ne le sait pas.»

L'ex-président du syndicat au tournant des années 2000 Alain Proulx a assisté à la présentation.

«Cette entreprise-là est en retard!», a-t-il réagi, rappelant qu'en 2006, la compagnie s'était engagée à construire 272 salles de cuves, AP-50 à l'époque. En ajoutant les 96 nouvelles salles projetées, le total s'arrêterait à 134 salles de cuves, encore loin du total promis.

«Lorsque le bail de la Péribonka a été renégocié, on parlait d'une usine de 400 mille tonnes. On aura finalement un peu plus de 96 mille tonnes, et on nous explique qu'on ne pouvait pas investir à cause des fluctuations du prix de l'aluminium. On ne croit pas à ça...»

Rio Tinto présentera son plan aux élus et aux exécutifs syndicaux vendredi matin, pour conclure son Sommet.