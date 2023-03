Trois solutions pour limiter les chantiers à Montréal

La multiplication des chantiers à Montréal- notamment dans le centre-ville – oblige la Ville et les acteurs du milieu à trouver une meilleure façon de gérer les travaux.

À l’occasion du Sommet sur les chantiers qui se tient jeudi, voici trois solutions que propose la Ville de Montréal pour limiter le nombre de cônes orange dans les rues.

- Un délai maximal de 12 heures pour installer et démonter la signalisation

L’administration Plante ne veut plus que les chantiers soient mis en place trop longtemps avant le début des travaux et mettent autant de temps à se retirer des lieux.

Selon la Ville, cette mesure permettrait de réduire les chantiers fantômes et de libérer plus rapidement la voie publique et les trottoirs.

- Plus de pouvoir pour l’Escouade mobilité

Créée en 2018, l’Escouade mobilité sillonne les rues de la métropole pour limiter les entraves. Ainsi, elle a notamment dû ramasser près de 3 122 balises et panneaux de signalisation inutiles lors de son passage.

La Ville souhaite donc permettre à son escouade de démobiliser les chantiers inactifs et retirer les permis d’occupation après deux avis d’inactivité non justifiés.

- Des amendes plus importantes

Afin de s’assurer que ces mesures seront respectées, la Ville de Montréal veut augmenter le montant des constats d’infraction émis par l’Escouade mobilité.

Le prix des amendes sera discuté lors du Sommet sur les chantiers qui se tient tout au long de la journée.