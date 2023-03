Ville de Québec: 544 000 $ de contrats pour lancer la construction de la patinoire Bleu Blanc Bouge du parc Victoria

La Ville de Québec donne le coup d'envoi à la construction de la patinoire couverte réfrigérée du parc Victoria avec l'octroi de trois contrats totalisant 544 000 $.

La patinoire Bleu Blanc Bouge sera bâtie grâce à un don de la Fondation des Canadiens pour l'enfance, annoncé l'automne dernier. La Fondation prend en charge les 2 millions $ nécessaires à la construction de la patinoire et à la fourniture d'équipements de sport.

Aménagement du site

La Ville de Québec s'est pour sa part engagée à aménager le site et à bâtir les infrastructures qui l'accompagneront, soit un préau pour la protéger des intempéries et un pavillon d'accueil pour permettre de se changer et pour entreposer l'équipement.

Mercredi, le comité exécutif de la Ville a autorisé l'octroi de trois contrats. D'abord, les services professionnels en ingénierie ont été confiés à WSP pour 263 361, ensuite l'architecture sera assurée par ABCP architecture pour 129 613 $ et finalement, les services professionnels en mécanique, électricité et télécommunications seront la responsabilité de Pluritec, pour 144 785 $.

Priorités

Le maire de Québec, Bruno Marchand, a fait de ces équipements une priorité afin d'encourager la pratique de l'activité physique chez les citoyens. Il veut doter chaque arrondissement d'une patinoire couverte réfrigérée au cours des prochaines années et celle du parc Victoria est le fer de lance de ces projets.