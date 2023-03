Vous pouvez maintenant acheter une caravane futuriste à partir de 360 000 $

Plus de 10 ans après l’avoir annoncée, une entreprise basée en Nouvelle-Zélande met sur le marché une caravane de luxe à partir de 360 000 $ (268 500 $ US).

Le prix peut évidemment augmenter avec les options, et il faut un dépôt de 6300 $ US (8520 $ CA), selon Robb Report.

La caravane, une Romotow T8 de W2, est unique et comporte une petite cabine qui peut coulisser comme une clé USB lorsque le véhicule est arrêté, ainsi qu‘un châssis qui se transforme en terrasse abritée.

L’espace de vie moderne et luxueux est en fait une mini maison, avec cuisinette et salle à manger, salle de bain et toilettes séparées, ainsi qu’une chambre, qui est disponible avec deux lits simples ou un lit double. Il est également possible d’ajouter un lit double relevable dans le salon.

D’autres options sont disponibles comme une télévision murale, un système de projecteur extérieur et un système de son multizone.

Le système de rotation hydraulique ainsi que les différentes options de la caravane sont alimentés par une batterie au lithium, accompagnée de panneaux solaires fixés sur le toit.

La caravane, construite par ACM Motorhomes et qui mesure 30,5 pieds, est restée fidèle aux images initiales, malgré les critiques que le projet a reçues tout au long du processus.

Les premières images sur ordinateurs avaient en effet été proposées en 2012, le prototype physique était sorti en 2018 et finalement, c’est en 2023 que la caravane a vu le jour.