Cryptomonnaies: un Gatinois se confie après avoir été fraudé pour 275 000 $

Un Gatinois a été victime d’une fraude digne d’un scénario d’Hollywood; une affaire de cryptomonnaie qui lui a coûté 275 000 $.

Il a accepté de briser le silence afin de mettre en garde la population.

Tout a commencé en mai 2022. Jean était convaincu d’avoir trouvé le moyen idéal de faire des affaires en or via la cryptomonnaie.

Il a investi 275 000$ dans une période de 6 mois afin d’avoir 2% de revenu par jour.

Un simple appel a permis à l’arnaqueur de bâtir un lien de confiance avec sa victime pour ensuite l’inciter à investir d’abord sur la plateforme Coinberry.

Des conversations amicales sur les réseaux sociaux s’en sont suivies pour le pousser à transférer son argent sur DexCrypto, question d’améliorer ses rendements.

Ce n’est que six mois plus tard que Jean a réalisé qu’il était tombé dans un piège, en constatant qu’il n’avait plus du tout accès à l’argent dans son compte.

«D’une façon personnelle, j’ai été arnaqué par cette personne-là», raconte Jean Séguin, victime de fraude liée à la cryptomonnaie.

Il a multiplié ses démarches auprès du Service de police de la Ville de Gatineau, la Sûreté du Québec, passant même par le FBI et un détective privé, mais rien n’indique qu’il pourra revoir la couleur de son argent.

«Souvent c’est des petites variantes d’escroquerie qui existe déjà, ou complètement des nouveaux stratagèmes. Ils vont tirer parti de nouvelles technologies comme, par exemple, tout ce qui est cryptomonnaie [...] Souvent, c’est des montants qui sont très très importants», a déclaré Andrée East, porte-parole du Service de police de la Ville de Gatineau.

Le père de 3 enfants, âgé de 63 ans, dit avoir traversé toutes les gammes d’émotions, mais il garde la tête haute malgré tout.

«C’est sûr et certain que tu n’es pas fier de toi, tu as honte de toi. Moi, ma femme aurait pu me dire “écoute bien, bye-bye, Charlie!”», dit Monsieur Séguin.

Jean a accepté de raconter son histoire pour empêcher que d’autres victimes se fassent prendre au jeu.

«Mes rêves étaient plus grands que la réalité», a-t-il ajouté.