Deux bambins meurent successivement sous la supervision de leur grand-mère

Deux enfants de jeunes âges sont décédés, en moins d’un an, pendant qu’ils étaient sous la responsabilité de leur grand-mère en Floride.

Tracey Nix, 65 ans, est accusé d’homicide involontaire pour la mort de son petit-fils, Uriel. Le bambin, âgé de seulement sept mois au moment des faits, serait resté un long moment enfermé dans la voiture en pleine canicule alors que sa grand-mère jouait du piano, en novembre 2022, selon un affidavit, a révélé «Fox News».

La femme aurait alors dit aux policiers que, «soudainement», il «lui est venu en tête» que le bambin avait été dans la voiture tout l’après-midi. C’est son conjoint, Nun Ney Nix, qui a retrouvé l’enfant et qui aurait tenté de le réanimer en vain.

Il s’agissait cependant de la deuxième fois qu’un tel drame se produisait dans cette famille. En effet, près d’un avant ces événements, le grand frère de l’enfant s’était noyé alors qu’il était sous la responsabilité de cette même grand-mère.

«Quand je suis arrivé à la maison, je viens chercher ma petite fille, et il y a des ambulances là-bas, et je me dis : "Qu'est-ce qui se passe ?"», a déclaré le père d'Uriel, Drew Schock, à Fox 13 Tampa Bay. «J'avais des flashbacks, [...] c'était exactement la même scène.»

En décembre 2021, Ezra, agé de 16 mois, serait sorti hors du domicile alors que Tracey Nix dormait. Le bambin serait alors tombé dans un étang dans lequel il s’est noyé. À l’époque, les autorités n'avaient pu porter d'accusations, faute de preuves.

«L’incident de 2022 est factuellement distinguable et des accusations ont été déposées», a déclaré le bureau du procureur de l'État, dans un communiqué envoyé à ABC Action News à Tampa Bay.