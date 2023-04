Drame d'Akwesasne: «On doit avoir la compassion», rappelle Jagmeet Singh

Budget Freeland, drame à Akwesasne, inflation: le chef du NPD, Jagmeet Singh, a abordé plusieurs sujets d’actualité en entrevue à LCN.

De passage dans nos studios, le politicien s’est dit satisfait de plusieurs mesures présentes dans le budget Freeland 2023, qui aideront la classe moyenne à mieux boucler les fins de mois.

Le déploiement du Régime canadien de soins dentaires, d’ici la fin de 2023, confirme au chef du NPD que ses idées trouvent écho au sein du gouvernement.

«On est tellement fier [...] qu’on va inclure les soins dentaires. Ça veut dire que nos ainés, les enfants de 18 ans et moins et les personnes qui vivent avec un handicap vont recevoir des soins dentaires gratuits», se réjouit-il.

TVA NOUVELLES

Le crédit de la TPS sera également doublé, grâce au «remboursement pour l’épicerie», qui permettra à des millions de Canadiens d’économiser sur leur panier d’épicerie.

Les investissements dans la lutte à la crise climatique sont aussi bien accueillis par les néodémocrates.

Trop de déficits

Le chef du NPD aurait fait les choses «différemment» pour diminuer la taille du déficit au cours des prochaines années.

Rappelons que le gouvernement Trudeau a renoncé au retour à l’équilibre budgétaire d’ici 2028.

En entrevue avec Frédérique Guay, le chef du NPD croit que le Canada pourrait réduire la taille du déficit si le gouvernement cessait l’octroi de subventions aux multinationales, comme les pétrolières.

«On ne peut pas continuer de se permettre de donner des milliards de dollars, des subventions aux entreprises pétrolières qui ont fait des profits records» depuis la flambée des prix en 2022.

TVA NOUVELLES

Ébranlé par le drame d’Akwesasne

La découverte de huit corps dans le fleuve Saint-Laurent, à Akwesasne, a fait réagir la classe politique hier.

Jagmeet Singh ne veut pas faire de lien entre cette tragédie et la fermeture récente du chemin Roxham.

Toutefois, il rappelle que le Canada doit avoir une approche respectueuse quant à l’accueil des migrants.

«C’est le temps de montrer la compassion. Ce sont des gens qui fuient des situations horribles [...] on doit avoir la compassion, on doit garder la dignité de la personne [...] on doit avoir une approche qui est tenable pour les provinces et pour les municipalités», soulève-t-il.

*Voyez l'intégralité de son entrevue dans la vidéo ci-haut*