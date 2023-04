Ingérence chinoise: le député Han Dong intente une poursuite pour diffamation contre Global

L’avocat du député indépendant Han Dong a émis un avis de diffamation envers Global News et sa société mère, Corus Entertainment, pour la publication d’une allégation que l’élu aurait négocié le délai pour la libération de deux Canadiens détenus en Chine.

Me Mark Polley, qui représente M. Dong, a indiqué qu’il voulait que l’entreprise médiatique canadienne soumette une «excuse complète et une rétraction» en lien avec la publication d’une nouvelle qu’il juge «fausse, malicieuse, irresponsable et diffamatoire» sur M. Dong.

Les faits allégués remontent à l’élection fédérale de 2021, alors que M. Dong briguait un second mandat à titre de député.

Selon l’article publié par Global News, le candidat de Don Valley North, à Toronto, aurait dit à un diplomate chinois que la libération de Michael Kovrig et Michael Spavor, détenus de manière arbitraire en Chine depuis 2018, bénéficierait la campagne électorale du Parti conservateur.

Par voie de communiqué, Me Polley explique vouloir tenter de blanchir le nom de son client de tout méfait.Han Dong est député à la Chambre des communes depuis 2019. Il s’est retiré du caucus libéral pour siéger comme indépendant le 22 mars dernier.