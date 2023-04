«Je suis comme en prison chez moi»: des locataires d'un logement pour les 55 ans et plus privés d'un ascenseur depuis 8 mois

Un immeuble de l’Office municipal d’habitation est privé de son unique ascenseur depuis maintenant 8 mois et la situation cause bien des ennuis à ses résidents de Québec.

La situation dure depuis le 8 août dernier au Domaine Beauséjour réservé aux 55 ans et plus.

Des travaux majeurs doivent être effectués. En revanche, des difficultés reliées au forage sous l’ascenseur ont poussé la direction de l’immeuble à revoir ses plans. Les délais de remplacement s’étirent désormais jusqu’en juillet prochain où l'ascenseur sera à nouveau accessible.

La direction a mis en place des mesures pour aider les locataires notamment pour le transport de l’épicerie en rendant disponible des gens à certains moments de la journée.

Malgré tout, la situation demeure difficile pour les locataires.

«Nous faisons ce que nous devons faire pour être capables de livrer l’ascenseur. C’est une situation qui n’est pas vraiment souhaitée. On a quand même eu l’aide du CIUSSS », explique Dany Caron, le directeur général de l’OMHQ-SOMHAC.

Pour les résidents, les désagréments varient d’une personne à une autre.

«Il y a une madame l’autre jour qui devait partir en ambulance et elle était au cinquième étage. Ils avaient de la misère, ils devaient faire attention à ses bras en descendant. Il y en a plusieurs qui n’arrivent pas à sortir puisqu’ils restent trop haut», témoigne une dame habitant dans l’immeuble.

«Monter les escaliers une fois c’est difficile pour moi. Je ne peux pas vraiment sortir de chez moi pour aller chercher un lunch parce que ça me prend 10,15, 20 min pour récupérer. Je suis comme en prison chez moi. Je ne suis plus libre de sortir et d’entrer comme je veux», raconte un résident.

Une compensation financière de 500$ par locataire a été offerte par la direction. Celle-ci s’engage aussi à ne pas hausser le montant du loyer en juillet.