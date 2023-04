L’ancien maire de Montréal, Laurent Blanchard, a été sauvagement agressé après avoir été victime d’un cas de rage au volant.

En entrevue à l’émission «Dossiers en cours», l’ex-politicien a raconté sa mésaventure survenue en juin 2020, dans le quartier Hochelaga.

L’homme circulait sur la rue Hochelaga, dans l’arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, lorsque les faits se sont produits.

DOSSIERS EN COURS

«J’avais un chat dans la gorge [...] je ne trouvais pas ma boîte de ‘Kleenex’, alors j’entrouvre ma porte et j’effleure l’aile arrière du véhicule situé à ma gauche», dit-il, alors que son véhicule était arrêté à un feu rouge.

Fâché du geste de M. Blanchard, l’automobiliste a lancé une série d’insultes et a «pété les plombs».

«J’ai eu droit à l’allégorie : ‘ost* de cris** de tabarn**, m’a te tuer mon ost*.»

DOSSIERS EN COURS

Lorsque la circulation a repris, l’ex-maire de la métropole a poursuivi son chemin, mais l’automobiliste enragé s’est mis à le suivre.

Les insultes continuent d’affluer, et le chauffard devient de plus en plus agressif envers l’ancien politicien.

«Il poursuit en continuant les injures [...] Deux rues plus loin, je m’arrête à droite pour appeler le 911 parce qu’on était rendu aux menaces de mort», raconte-t-il.

«À ce moment-là, il sort de son auto et me coupe pour m’empêcher d’avancer. Il m’assène un coup de poing au visage du côté gauche par ma fenêtre restée ouverte.»

Le citoyen a été sérieusement blessé après cette attaque d’une violence inouïe.

Il décrit les conséquences de l’attaque sur sa santé.

«Triple fracture de la joue, œil au beurre noir, dentition ébranlée, bref, tout ce qu’un coup de poing violent donné par un jeune dans la vingtaine peut asséner à un ainé de 68 ans.»

Le procès

Retracé, le chauffard de 26 ans a été arrêté par les policiers. À son procès, il a plaidé coupable à des accusations de menaces et de voies de fait causant des lésions.

Il a écopé d’une peine de trois mois à purger dans la communauté et une probation de trois ans.

Questionné sur la peine de l’accusé, Laurent Blanchard ne croit pas être la bonne personne pour savoir si c’est une «peine bonbon».

«Ce que je sais, c’est que ça lui donne officiellement un casier judiciaire, ce qui en soi n’est pas une bonne chose pour lui», avoue-t-il.

Après avoir reconnu les faits, l’accusé a écrit une lettre d’excuses à sa victime, et a admis avoir entrepris une thérapie «pour gérer sa colère». Laurent Blanchard pense qu’elle aurait été écrite par son avocat.

Aujourd’hui, la victime affirme subir des conséquences physiques et psychologiques de l’altercation.

Il met en garde la population que ces événements sont totalement imprévisibles.

«Ça peut se produire n’importe quand [...] c’est ce qui est troublant de ce qui m’est arrivé. J’imagine que ça pourrait arriver à n’importe qui», conclut le Montréalais.

Laurent Blanchard a assuré l’intérim à la mairie de Montréal entre juin et novembre 2013. Voyez l’intégralité de son entrevue dans la vidéo ci-haut.