Un homme retrouvé sans vie dans Rosemont

Un homme a été retrouvé mort, vendredi soir, dans un logement de l’arrondissement Rosemont-La-Petite-Patrie, à Montréal.

Les policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ont répondu à un appel passé au 911 vers 21 h, concernant un homme de 71 ans inanimé dans un immeuble situé sur la 4e Avenue, entre les rues Masson et Dandurand. Son décès a été constaté sur place.

Les causes du décès demeurent pour l’instant inconnues, et une autopsie sera pratiquée pour en savoir plus, d’après la porte-parole du SPVM Caroline Chèvrefils. Le corps de l’homme portait des marques de violence.

Un périmètre de sécurité a été installé au courant de la nuit, et était toujours en place samedi en fin de matinée. Les enquêteurs du SPVM ainsi que les techniciens en identité judiciaire se sont rendus sur place pour analyser la scène et tenter de comprendre les circonstances entourant cet événement.

Pour le moment, il n’y a aucun suspect et aucune arrestation dans ce dossier. L’enquête se poursuit.