Nouvelle hausse du prix de l'alcool au Québec

Les clients de la SAQ devront payer un peu plus cher leur alcool, alors que la taxe d’accise fédérale augmentera de 2%.

La mesure a été annoncée dans le budget Freeland 2023, déposé cette semaine.

L’augmentation devait atteindre 6,3%, mais le gouvernement fédéral en a décidé autrement. Sur une bouteille, l’augmentation moyenne est de 0,01$, atteignant dorénavant 5 cents.

Bien que le montant de la taxe soit faible, cette augmentation s’ajoute au montant des autres taxes que les Québécois paient déjà.

Voici la répartition des taxes, frais et coût d’achat pour une bouteille de vin :

Voici le portrait pour les spiritueux :

Tous les consommateurs écopent de ces frais exorbitants, incluant les entrepreneurs qui achètent en grande quantité.

La Fédération canadienne des entreprises indépendantes (FCEI) dénonce cette nouvelle hausse du prix des boissons alcoolisées.

Le vice-président de la FCEI, François Vincent, estime que ces frais prennent une trop grande place dans le budget des entrepreneurs.

«Les PME sont triplement affectées par l’inflation», assure-t-il, en faisant référence aux enjeux auxquels font face les entrepreneurs.

De plus, la hausse des taxes pourrait entrainer une baisse de la consommation, dit-il.

La bière ne sera pas épargnée par la flambée des prix. En moyenne, la caisse de 24 cannettes augmentera de 1,80 $, alors que celle de 60 cannettes verra son prix bondir de 5 $.

Des entreprises inquiètes

Les restaurateurs sont particulièrement préoccupés les répercussions de l'inflation, notamment la hausse du prix de l'alcool, sur leurs performances et leur chiffre d'affaires.

Selon un sondage mené par la FCEI, le secteur de l'hébergement et de la restauration est celui qui affiche le deuxième plus faible optimisme face à la performance des entreprises au cours des 12 prochains mois. 59% des entrepreneurs affichent un certain optimisme, mais seulement 13% se disent très optimistes.

Par ailleurs, le sondage révèle également que 73% des entreprises ont misé sur l'augmentation de leurs prix pour combattre l'inflation en 2022 et en 2023.

Des clients résignés

Rencontrés par TVA Nouvelles, des contribuables ne sont pas surpris de ces augmentations répétitives de taxes sur les produits alcoolisés.

«Ça me décourage plus ou moins [...] c’est moi qui en fais les frais», dit un client.

«On dirait que chacun s’empresse d’augmenter tout», constate un homme.