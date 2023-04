Soyez prudent en mangeant ces 10 aliments!

Des experts de Consumer Report, une association américaine de consommateurs, ont créé un palmarès classant les 10 aliments plus susceptibles de vous rendre malade tout en vous proposant des solutions.

Selon les Centres de contrôle et de prévention, des maladies estiment que 48 millions de personnes tombent malades annuellement à cause de la salmonelle, de la listeria, d’E. coli ou d’autres bactéries présentes dans des aliments.

Voici les 10 aliments liés à des rappels importants et à des éclosions (2017-2022)

1-Légume-feuille

2-Fromages

3-Viandes froides

4-Oignon

5-Dinde

6-Poulet

7-Papaye

8-Pêche

9-Cantaloup

10-Farine

Légume-feuille

Produits rappelés : laitue romaine et salades en sachet

Les éclosions d’E. coli et de listeria en lien avec la consommation de ces légumes ont causé le plus de décès, selon l’analyse.

Solutions :

Vous pouvez acheter de la laitue entière et enlever les feuilles extérieures où les bactéries se réfugient. Vous pouvez aussi opter pour des laitues cultivées en serre.

Fromages et viandes froides

Solutions :

Vous pouvez acheter des fromages et des viandes froides préemballées. Certaines études indiquent que ces produits sont moins susceptibles de vous rendre malade. Il est aussi suggéré d’éviter la consommation de viande froide qui augmente le risque de cancer et d’autres problèmes de santé.

Viande hachée

Solutions :

Tentez d’empêcher la propagation de bactéries en mettant votre viande dans un séparé du restant de vos aliments lorsque vous allez à l’épicerie. Rendu à la maison, conservez-la dans un sac ou dans un bol au réfrigérateur. Vous pouvez aussi la congeler.

Oignon

Produits rappelés : les oignons rouge, blanc et doux

Solutions :

En cuisant vos oignons, vous tuez les bactéries. Lorsque vous devez choisir vos oignons, évitez ceux qui sont moins beaux puisqu’il y a plus de chances que des bactéries se soient installées.

Gardez aussi vos oignons dans un endroit bien ventilé et loin du soleil.

Poulet et dinde

Solutions :

Toutes les précautions à prendre pour le bœuf haché s'appliquent également à la volaille, avec quelques mesures supplémentaires. D'une part, le poulet et la dinde - hachés, entiers et en morceaux - doivent être cuits à une température de 165°F. D'autre part, de nombreuses personnes rincent systématiquement leur poulet avant de le cuire. C'est une mauvaise idée puisque le lavage est bien plus susceptible de répandre la salmonelle dans l'évier et sur le comptoir.

Papaye, pêche et cantaloup

Solutions :

Généralement, il est préférable d'éviter les fruits prédécoupés. Achetez plutôt des fruits entiers et coupez-les vous-même à la maison. Lorsque vous choisissez des fruits entiers, évitez ceux qui sont meurtris ou abîmés. Quant au lavage, il permet surtout d'éliminer la saleté et certains pesticides, et non les bactéries, mais cela vaut tout de même la peine de le faire.

Farine

Produits rappelés : Farine non cuite, préparation pour biscuits, brownies, gâteaux et crêpes, pâte à gâteau préparée

Solutions :

Ne mangez pas de pâte crue. Vous vous protégerez ainsi non seulement des bactéries présentes dans la farine, mais aussi de la salmonelle qui pourrait se trouver dans les œufs crus.

Lavez vos mains et toutes les surfaces ayant été en contact avec de la farine après utilisation.