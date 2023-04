Un état boueux et neigeux sur l'ensemble du Québec cette fin de semaine

C’est de la neige mélangée à de la pluie qui tombera sur l’ensemble des régions du Québec cette fin de semaine, et Montréal et ses régions limitrophes n’y échapperont pas.

• À lire aussi: Prudence sur les routes: un cocktail météo qui n’entend pas rire ce weekend

Selon Environnement Canada, avec les nuages qui s’étendront d’un bout à l’autre de la province, toutes les régions verront tomber soit de la pluie, soit de la neige, et certaines les deux.

Pour le Grand Montréal, une probabilité d’averse de 40% est maintenue jusqu’en mi-journée. Le mercure devrait atteindre un maximum de 13.

Lorsqu’on regarde l’extérieur de la métropole, si le nord est bien plus assuré de recevoir de la neige, comme c’est le cas en Abitibi-Témiscamingue, le Saguenay - Lac-Saint-Jean et la Côte-Nord, la météo penche plutôt vers un état boueux sur le sud, notamment en Estrie, dans le Centre-du-Québec, la Mauricie, la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches.

Ces dernières régions pourraient d’ailleurs recevoir jusqu’à 10 centimètres de neige, notamment en fin de journée.

Même son de cloche dans l’est du Québec, soit le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie, où la neige se verra entremêlée avec la neige tout au long de la journée.

Avec des conditions assez similaires dimanche, la fin de semaine s’annonce donc très macabre au Québec.

Les Québécois n’ont pas tout à fait intérêt à ranger leurs bottes et leurs manteaux d’hiver de sitôt!