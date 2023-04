Good Will Hunting: Ben Affleck et Matt Damon rejettent un concept de suite du film

Ben Affleck et Matt Damon ont récemment rejeté un concept de suite de leur film de 1997, Good Will Hunting.

Les amis d'enfance se sont faits un nom à Hollywood après avoir scénarisé et joué dans le drame, pour lequel ils ont remporté l'Oscar du meilleur scénario original. Dans une interview pour Variety, Matt Damon a révélé que son collègue avait récemment été approché pour lui donner une suite après plus de 25 ans.

« Quelqu'un a essayé de présenter (Good) Will Hunting 2 à Ben, a-t-il révélé. Je ne me moque pas de vous, c'est arrivé. Il me l'a dit aujourd'hui. Il m'a dit : "Tu ne vas pas croire ce que j'ai entendu." C'était une suite pure et simple. Je ne comprends pas. »

Le film original, réalisé par Gus Van Sant, racontait l'histoire du génie autodidacte Will Hunting, joué par Matt Damon. Ben Affleck y interprétait son ami Chuckie Sullivan aux côtés de Robin Williams, Stellan Skarsgård et Minnie Driver.

Dans une interview ultérieure pour Variety, Ben Affleck a pris un air résigné quand il a découvert que son ami avait parlé de cette présentation. « Matt raconte toujours des histoires qu'il ne devrait pas raconter », a-t-il déclaré.

Lorsqu'on lui a demandé plus de détails sur l'idée, il a simplement ri et ajouté : « Ce n'est pas une suite que nous allons poursuivre. »

Matt Damon et Ben Affleck font actuellement la promotion d'AIR, le premier projet de leur nouvelle société de production Artists Equity. Le film, réalisé par ce dernier, sortira aux Etats-Unis le 5 avril. Sa sortie en France n'a pas encore été annoncée.