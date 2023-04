«C'est bouleversant. J'ai 95 ans, ce n'est pas simple»: la fermeture d'une RPA force ses 73 résidents à se reloger

La fermeture d’une résidence privée pour aînées de Québec (RPA) force ses 73 résidents à se reloger dans les prochains mois.

Les personnes habitant au Domaine du Parc des Braves auront jusqu’au 31 décembre pour se trouver un nouveau chez-soi.

La décision a été prise puisque la résidence, qui est occupée à 56%, n’est pas rentable depuis plusieurs années, a confirmé la direction.

«La résidence est malheureusement, pour le propriétaire, non rentable, depuis plusieurs années. Ajouté à cela l’augmentation des taux d’intérêt, les pressions inflationnistes sur les salaires et l’ensemble des coûts d’opération et la pénurie de main-d’œuvre que nous vivons, nous avons le cocktail parfait qui a amené le propriétaire à décider de fermer la RPA», a expliqué Paradigme Stratégies.

«C’est bouleversant. J’ai 95 ans, ce n’est pas simple.»

«Le 31, elle emménageait, puis on l’a su le 30 que la résidence fermait. Quand on veut mettre sa maman dans une RPA et qu’on sait que ça ferme neuf mois plus tard, c’est sûr que c’est frustrant.»

Ce n’est pas la première RPA semi-autonomes à fermer ses portes. Entre 2017 et 2022, 340 résidences ont fermé, tandis que 83 ont ouvert dans la province.

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale accompagnera les résidents et leurs proches au besoin dans le processus.