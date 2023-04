EN VIDÉO | Sa luxueuse Tesla prend feu à Montréal, il demande des réponses

Un homme a vécu toute une mésaventure lorsque sa Tesla a soudainement pris feu sur le boulevard Henri-Bourassa, à Montréal, au début du mois de mars.

Sacha De Santis et sa copine étaient sur la route lorsqu’ils ont senti une forte odeur de fumée dans leur véhicule.

Aussitôt, Sacha a stationné sa Tesla Model X, d’une valeur de 170 000 $, sur le bas-côté du boulevard.

Ils ont rapidement quitté leur véhicule qui s’apprêtait à prendre feu.

«Il y avait la fumée, on ne voyait plus rien dans l’auto. On s’est stationné et on savait pas [ce qui allait arriver]», témoigne le courtier immobilier à notre journaliste.

TVA Nouvelles

Sacha et sa conjointe se sont demandé si leur véhicule allait exploser. Impuissant, le couple a assisté à l’embrasement généralisé de leur VUS.

«On n’avait aucune idée. Et là tu vois ton véhicule prendre en feu avec toutes tes affaires dedans, ton linge, ton ordinateur. T’as pas le temps de rien ramasser. C’était assez éprouvant», dit-il.

TIKTOK | @sachadesantis

Le propriétaire du véhicule souhaite obtenir des réponses de la part de Tesla Canada.

M. De Santis pense que l’état de la batterie ne serait pas en cause dans ce brasier.

«Tesla a une application que tu peux préchauffer ton auto. Moi, j’avais parti le chauffage parce qu’on était en hiver [...] selon ce que je pense, c’est le chauffage, parce que [la fumée] sortait des bouches d’aération», soulève-t-il à TVA Nouvelles.

«Les pompiers m’ont dit que la batterie n’était pas affectée. Quand c’est un feu de batterie, ça prend des heures à éteindre et ce n’était pas le cas.»

Malgré que sa Tesla ait été la proie des flammes, Sacha De Santis a décidé de s’en acheter une autre.

Le constructeur sur la défensive

Sur le site internet de la multinationale, Tesla se défend et affirme que les voitures à essence sont davantage susceptibles de prendre en feu.

«De 2012 à 2020 aux États-Unis, les véhicules Tesla étaient environ dix fois moins enclins à prendre feu par kilomètre parcouru que les véhicules à essence moyens [...] les batteries de Tesla sont conçues pour diffuser la chaleur loin de l’habitacle, ce qui contribue à prévenir les incendies et à protéger les occupants», peut-on lire.