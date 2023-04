Financement des universités: le manque de transparence du gouvernement

Lors de la période de questions du mercredi 29 mars, Paul Sainte-Pierre-Plamondon a demandé au premier ministre François Legault si, étant donné que McGill disposait globalement, en 2021, de 16 740$ par étudiant équivalent temps plein (EETP), Concordia de 11 435$/EETP alors que les universités de langue française n’avaient, en moyenne, que 7 200$/EETP (soit 57% de moins que McGill), celui-ci admettait que le financement par étudiant à McGill était plus élevé qu’à l’UQAM.

Face à cette question, M. Legault a choisi de répondre à côté et sur un autre sujet. Il a d’abord affirmé que : « Si on exclut le Royal Vic, les universités françaises récoltent 99% des investissements en immobilisation ». Comment dire? Si je donne 100$ à John et 1$ à Jean et que j'exclus John du calcul, il est exact de dire que Jean récolte 100% de l'argent. Mais avec cette réponse, M. Legault nous prend pour des idiots.

McGill et Concordia récolteront 60% des investissements du Plan québécois des infrastructures 2023-2033. Cela équivaut à sept fois le poids démographique des anglophones au Québec.

Le Royal Vic

M. Legault affirme ensuite que : « Aucune université française ne voulait du Royal Vic ». Le gouvernement aurait donc été quasiment « forcé » de donner le Royal Vic à McGill. C'est faux. Rappelons d’abord que le Royal Vic était un bien public, propriété de tous les Québécois et non de McGill. Peu avant de quitter le pouvoir en 2018, Philippe Couillard a décidé de simplement donner le Royal Vic à McGill (en plus de 35 millions de dollars pour faire les plans d'architecte). La valeur comptable de ce don n'est pas connue, mais comme il s'agit du site le plus prestigieux (et immense!) à Montréal, la valeur foncière doit approcher ou dépasser le milliard de dollars.

Ensuite, il appert qu’aucun appel d'offres ou appel de projets en bonne et due forme n'a été fait. Sauf preuve du contraire, le gouvernement du Québec n'a jamais demandé des soumissions de projets aux autres universités en spécifiant que des centaines de millions de dollars d'argent public seraient disponibles pour développer le site. Quand le premier ministre affirme que les « autres universités n’en voulaient pas », il tente de noyer le poisson.

Les chouchous du gouvernement

McGill, l'université la plus riche au Québec (et de très loin), dispose de 1 700 millions dans sa fondation (aux dernières nouvelles) et aurait pu à la fois acheter le site et le rénover, à même ses propres fonds. Les 620 millions de dollars que Québec donne à McGill aurait pu être investi à l’UQAM, qui en a rudement besoin.

Cette histoire est emblématique de la posture générale du gouvernement du Québec face aux institutions anglaises qui sont chouchoutées et financées au-delà de toute mesure et de toute raison. Il faut voir dans ceci, je crois, l'expression d’un complexe d'infériorité tenace qui resurgit du vieux fonds canadien-français; les choses sérieuses, l'excellence, ne peuvent que se passer en anglais.

Car il faut voir dans les intentions budgétaires, je crois, une radiographie de l'intimité des convictions du gouvernement. Et ces convictions vont dans un sens bien précis, soit celui de faire des universités anglaises (McGill et Concordia) les universités d'élite, de référence, au Québec. J'y vois une trahison des idéaux de la Révolution tranquille, idéaux qui voulaient que les francophones puissent atteindre l'excellence, même en étudiant en français. Mais quand l’on constate le favoritisme éhonté dont bénéficient les universités anglaises, tant du point de vue du financement par étudiant que de celui des investissements en infrastructures, il faut conclure que, manifestement, pour le gouvernement du Québec, cela n'est plus vrai.

Photo fournie par Frédéric Lacroix

Frédéric Lacroix, Chercheur indépendant, Mouvement Québec français