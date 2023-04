Ivre, il retourne deux fois à sa voiture sous les yeux de policiers

Les policiers de Sherbrooke ont eu droit à une sortie des bars agitée et ponctuée de plusieurs délits la nuit dernière au centre-ville, incluant l’insistance d’un automobiliste manifestement intoxiqué à rentrer chez lui en voiture.

La police a expliqué, dimanche, que des patrouilleurs ont repéré un homme sortant d’un bar qui s’est dirigé vers le côté conducteur de sa voiture, aux environs de 4 h du matin.

Les policiers l’ont interpellé et l’ont «avisé formellement de ne pas prendre son véhicule et de trouver un moyen alternatif pour retourner à la maison», a détaillé le Service de police de Sherbrooke.

Las, l’homme est retourné à sa voiture à peine quelques minutes plus tard, sous les yeux des policiers qui étaient toujours sur place. Le fêtard s’est finalement retrouvé à faire un tour d’autopatrouille jusqu’au poste de police, pour aller dégriser quelques heures en prison, après son arrestation en vertu du règlement municipal pour ivresse sur la voie publique.

Auparavant, un homme de 26 ans connu de la police et soumis à un couvre-feu judiciaire entre 22 h et 7 h a été repéré par les policiers. Le suspect a décidé de tenter de semer les policiers à pied et s’est réfugié dans les toilettes d’un bar. Les policiers lui ont mis la main au collet tandis qu’il tentait de changer de vêtements.

Au total, la police a dû réaliser 11 interventions pour les événements dans des bars et des logements. «Plusieurs personnes ont été interpellées en vertu du règlement municipal et ont reçu des constats d’infraction pour avoir causé du tumulte, entrave au travail des policiers et avoir injurié des agents de la paix», a précisé le corps policier.