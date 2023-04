Quelques minutes après ce selfie, un couple meurt brûlé vif dans une montgolfière

Samedi, deux personnes sont décédées après un accident de montgolfière au Mexique, près du site archéologique de Teotihuacan.

C’est vers 8h que la montgolfière a pris feu.

Les deux victimes sont Jose Nolasco, 50 ans, et sa femme, Viridiana becerril, 39 ans. Les deux sont morts brûlés.

Leur fille âgée de 13 ans est actuellement hospitalisée avec un bras cassé et des brûlures au second degré, mais on ne craindrait pas pour sa vie. Elle se serait blessée en sautant de la montgolfière.

Selon la grand-mère de la jeune fille, cette dernière ne serait toujours pas au courant du décès de ses parents. Elle les aurait serrés avant de sauter.

«C'était l'anniversaire de ma fille Viridiana et ils avaient préparé cette sortie pour lui faire une surprise», raconte-t-elle.

Une deuxième personne se serait jetée en bas de la montgolfière, mais elle n’a toujours pas été identifiée. Il pourrait s’agir du pilote.

Une enquête a été ouverte.

Avec les informations du New York Post