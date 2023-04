Ultra-Trail Monarque: à la rescousse de la biodiversité

Une grande marche (et course) citoyenne se tiendra ce dimanche au Parc Maisonneuve à Montréal pour souligner le lancement de l’Ultra-Trail Monarque qui marquera le début du mouvement pour la biodiversité et l’environnement.

L’événement, organisé par l’ultra-marathonien Anthony Battah, a pour but de sensibiliser la population à l’importance du monarque sur la biodiversité.

«Ils sont dans une situation critique, ils ont besoin de notre aide», dit Battah.

Le rassemblement aura lieu à 14h derrière le chalet du Parc Maisonneuve, situé au 4635, rue Sherbrooke Est, près de l’entrée de l’Insectarium de Montréal.

«Un nouveau rapport [du] WWF, dans la région du Mexique, qui monitore en quelque sorte la population [des papillons monarques] pendant la période d’hivernage et selon leur étude, il y aurait une chute de 22% en plus de leur population cette année».

L’ultra-marathonien parcourra d’ailleurs 4 500 km en 90 jours en août prochain dans son effort de sensibiliser la population à la cause du monarque, et plus largement, de la biodiversité.

Il partira de Montréal et se rendra au centre du Mexique.

