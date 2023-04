Le froid de retour à Montréal après un poisson d’avril du printemps

La première incursion du thermomètre au-delà de la barre des 15 °C dans le sud-ouest du Québec, samedi après-midi, aura finalement eu des airs de poisson d’avril du printemps, l’hiver ayant repris ses droits sous un froid soleil dimanche.

Après une pluie battante qui a cédé sa place à la plus belle éclaircie de 2023, les Montréalais ont renoué avec le froid, avec un mercure qui plongeait jusqu’à -7 °C dimanche matin.

Malgré un vif soleil, le thermomètre devrait dépasser de peine et de misère le point de congélation au cours de la journée pour atteindre un maigre 2 °C, loin du bonheur brièvement ressenti la veille.

Du côté de Québec, la capitale n’avait pas eu droit à la percée de soleil salvatrice de la métropole et avait composé avec une journée grise à peine au-dessus du point de congélation. Le mercure y a malgré tout plongé jusqu’à -8 °C dimanche matin et ne devrait pas dépasser -1 °C pendant la journée.

La température ne devrait pas non plus dépasser le point de congélation à Sherbrooke, au Saguenay ou encore sur la Côte-Nord, des régions qui auront droit aussi à des averses de neige en matinée dimanche.

Du côté du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, la journée sera surtout marquée par de grands vents qui chasseront les derniers nuages et les dernières averses de neige, non sans causer de la poudrerie.

Un avertissement de vent violent signalant des rafales pouvant atteindre jusqu’à 90 km/h a été émis par Environnement Canada pour les secteurs de Sainte-Anne-des-Monts et de Grande-Vallée. Le vent pourrait aussi atteindre jusqu’à 80 km/h dans le parc Forillon.