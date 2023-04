Une usine affiliée à Coca-Cola produit 2 M$ de cocaïne par année

Dans un quartier tranquille du New Jersey, une petite usine secrète affiliée au géant Coca-Cola produit chaque année près de 2 milliards de dollars de cocaïne pure, rapporte le Daily Mail.

Grâce à une entente avec la Drug Enforcement Administration (DEA), l’usine importe des feuilles de coca au nom de la compagnie Coca-Cola.

Les feuilles sont utilisées pour produire un ingrédient «décocaïnisé» qui se retrouve dans la célèbre boisson gazeuse.

La cocaïne pure extraite durant ce processus est ensuite vendue à la plus grande manufacture d’opioïdes des États-Unis, puis vendue comme anesthésiant aux hôpitaux et cabinets de dentiste.

L’usine située à Maywood, dans le New Jersey, transforme des feuilles de coca pour Coca-Cola depuis plus de 100 ans et est désormais administrée par la compagnie de produits chimiques Stepan.

Il s’agit de la seule entreprise américaine détenant un permis pour importer des feuilles de coca et produire de la cocaïne.