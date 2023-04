Acquisition de Freedom Mobile : «l’opportunité d’avoir une marque nationale», mentionne PKP

Pierre Karl Péladeau a confié au TVA Nouvelles que la transaction du réseau Freedom Mobile est l’une des plus importantes de l'histoire de Québecor.

«Après l’achat de Videotron par Québecor, c’est la deuxième fois qu’on nous a donné l’occasion de créer quelque chose d’encore plus gros», dit-il.

Cette transaction va transformer la couverture cellulaire au Canada.

«Dans une grande partie du pays, il va avoir un quatrième joueur et nous en sommes très heureux», déclare l’homme d’affaires

Baisse des prix des forfaits

Pour finaliser la transaction, l’entreprise québécoise s’est engagée à diminuer les tarifs de 20% d'ici les 10 prochaines années.

«C’est un engagement que nous avons pris (...) Au Québec, on a toujours des tarifs beaucoup plus bas que le reste du Canada pour une raison simple. Ici, on a eu une concurrence depuis maintenant plus de 15 ans», mentionne-t-il.

Même si ce défi est ambitieux, l’homme d’affaires est sûr de réussir à offrir des prix plus abordables.

«[Réduire ces tarifs] qui sont plus élevés que ceux du Québec, donc pour nous il n’y a pas un énorme niveau de difficulté et nous comptons gagner des clients en créant une véritable concurrence en raison de nos prix et notre innovation», souligne M. Péladeau.

