Canada Goose fermera son usine de Boisbriand

Le fabricant de manteaux Canada Goose a confirmé au Journal, lundi, qu'il fermera dans trois mois son usine de Boisbriand, à l'entrée des Basses-Laurentides, et que 180 travailleurs risquent de perdre leur emploi dans cette restructuration majeure.

«Canada Goose peut confirmer que 180 est le nombre de licenciements estimés qui a été déposé auprès du ministère du Travail. Cela dit, nous travaillons actuellement à l'élaboration de nos plans, dans le but de transférer le plus grand nombre possible d'employés de Boisbriand à Chabanel», a-t-on indiqué au Journal, lundi après-midi.

En gros, Canada Goose souligne que son bail expire en juillet prochain et qu'elle profitera de l'occasion pour consolider ses activités de Boisbriand dans ses locaux de la rue Chabanel.

«Le quartier historique du vêtement de Chabanel convient parfaitement aux manufacturiers de Montréal et présente de nombreux avantages, notamment l’accès au transport en commun, les talents et les possibilités d’expansion future dans la région», a-t-on poursuivi.

«Nous restons profondément attachés à nos activités au Canada et nous continuerons à fabriquer nos produits localement au Québec et dans tout le pays», a déclaré l’entreprise.

En 2019, Canada Goose avait convié les médias à l'ouverture officielle de son usine au cœur du quartier Chabanel, qui comptait plus de 80 000 travailleurs dans les années 1980.

À l'époque, l'entreprise espérait recruter 650 employés en plus des 500 de Boisbriand.

« C’est plus cher de fabriquer nos manteaux au Canada. Mais on ne veut pas aller ailleurs. On veut être authentique », avait partagé le PDG de Canada Goose, Dani Reiss.

L'an dernier, La Presse soulignait qu'environ 15% des vêtements d'hiver 2022 et de printemps 2023 Canada Goose étaient produits au Québec.

Revenus de 3 G$

En février dernier, La Presse Canadienne rapportait que Canada Goose visait des ventes de 3 milliards de dollars d'ici cinq ans.

Canada Goose a été fondée à Toronto en 1957. L'entreprise a plus de 4 000 employés.

Depuis un an, son titre boursier a perdu près de 25 % pour s'établir à 25,23 dollars.

L'entreprise vaut 2,64 milliards de dollars en Bourse.