Demandes de l’APPQ: les élus se disent à l’écoute

Les élus des différents partis politiques de l’Assemblée nationale se disent à l’écoute des demandes formulées par l’Association des policières et policiers provinciaux du Québec (APPQ) qui déposeront une pétition à l’Assemblée nationale cette semaine.

Le nombre d’interventions policières auprès d’une personne à la santé mentale perturbée à passé de 51 000 à 65 000 depuis 2018 selon des données compilées par les libéraux.

C’est l’une des raisons, en plus du récent décès de la policière Maureen Breau, pourquoi l’APPQ demande à Québec davantage d’outils pour faire face à ces situations, et ce à l’aube du projet de loi sur la réforme policière, qui est jugé insuffisant par le président de l’Association, Jacques Painchaud.

«Actuellement, les constats visent plus de coercition, et très peu, on parle d'une voie réglementaire pour la formation, explique-t-il. Il faut absolument intervenir pour avoir des solutions concrètes à des problèmes concrets.»

De son côté, le ministre de la Sécurité publique se dit à l’écoute.

«Vous n’avez pas idée jusqu'à quel point je les entends», affirme François Bonnardel.

Il souligne également que des policiers dans certaines villes patrouillent déjà avec des travailleurs sociaux.

«Est-ce que ça va réduire à zéro les possibilités de revoir des cas comme celui de madame Breau? On essaie de faire tout notre possible pour être capable de répondre aux besoins des policiers», continue-t-il.

Les partis de l’opposition se disent aussi sensibles aux demandes des policiers.

«Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans la rue, qui se retrouvent dans la nature et qui sont dangereux, explique le député du parti québécois, Pascal Bérubé. Il y en a plus qu’avant et puis ils n’hésitent pas à s’attaquer à n’importe qui y compris des policiers. Le moment est bien choisi pour écouter les policiers.»

«Dans le cas de perturbation de la santé mentale des personnes, on devrait mieux outiller les policiers pour faire face à ce genre de situation là», ajoute le député de Québec solidaire, Andres Fontecilla.

Les policiers veulent, entre autres, forcer la main au gouvernement afin d'obtenir des renseignements sur les personnes souffrant de troubles mentaux.

«C'est une façon de faire qui n'existe pas présentement, donc c'est un peu ce qu'on va, je le souhaite, regarder pour être capable d'améliorer le renseignement, poursuit M. Painchaud. Il ne faut pas qu'elle soit décédée en vain, c'est ce que tout le monde souhaite, et ce, pour honorer sa mémoire.»

