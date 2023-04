Deux morts suspectes à Sainte-Julienne

La Sûreté du Québec enquête sur la mort suspecte d’un homme et d’une femme qui ont respectivement été trouvés inanimés dans une résidence privée et sur un terrain voisin durant le week-end à Sainte-Julienne, dans Lanaudière. Les victimes sont Patrick Archambault et Josée Barriault.

Les policiers du poste de la MRC Montcalm ont été appelés vendredi vers 20h à se rendre à une première résidence privée du chemin Bord-de-l'Eau. À leur arrivée sur place, les policiers ont trouvé à l’intérieur de la résidence Patrick Archambault, 46 ans, portant de graves blessures.

Il a été transporté en centre hospitalier où son décès a été constaté.Samedi, dans le cadre de l’enquête sur le décès de la veille, les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) ont découvert le corps d’une femme inanimée sur le terrain d’une résidence voisine.

Le décès de la femme, Josée Barriault, 48 ans a été constaté sur place.

Les enquêteurs et le service de l’identité judiciaire ont été dépêchés sur les lieux pour tenter les circonstances entourant ces deux morts suspectes.

La SQ ne veut pas s’avancer sur le lien entre les deux victimes, précisant seulement que la femme et l’homme se connaissaient, et que l’homme habitait à l’adresse où il été trouvé blessé.